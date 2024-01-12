Danimarkalı Torm Şirketi, Kızıldeniz\'in Güneyinden Geçişleri Durdurdu

Danimarkalı tanker şirketi Torm, Kızıldeniz'in güneyinden tüm geçişlerini durdurduğunu bildirdi.

Torm, AA muhabiri ile e-mail yoluyla paylaştığı açıklamasında, bugün Kızıldeniz'in güneyinden tüm geçişlerini durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

Torm, 80 gemiden oluşan filosuyla, enerji ve temiz petrol ürünleri taşımacılığı yapıyor.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Babu'l Mendep Boğazı'nda "İsrail ile bağlantılı" gemilere saldırıları sonrası Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, dünyanın en büyük konteyner şirketi İtalyan- İsviçre ortaklı Mediterranean Shipping Company (MSC), Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM ve İngiliz enerji şirketi bp, bölgedeki seferlerini askıya alma kararı almıştı.

Maersk, gemilerinden birinin Husilerin saldırısına uğramasının ardından 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kızıldeniz/ Aden Körfezi'nden geçiş yapacak tüm gemilerinin yakın gelecekte Ümit Burnu çevresinden güneye yönlendirilmesine karar verildiğini bildirmişti.

ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere ait hedefleri vururken, Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, dün gece saatlerde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı yapmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Maersk ve Hapag Lloyd'un Kızıldeniz'e uluslararası müdahaleyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Maersk, "Kızıldeniz'de daha büyük bir donanma varlığının" bölgedeki deniz ticaretinin yeniden başlamasını sağlayacağını umduğunu da ifade etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.