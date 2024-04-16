DAP İdaresi, Tarım Meslek Liselerinin İdarecileriyle Toplantı Yaptı

DAP İdaresi koordinasyonunda tarım meslek liselerinde okuyan öğrencilerin aldıkları eğitim sonrası bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla, bölgede bulunan Tarım Meslek Liselerinin idareciyle toplantı yapıldı.
DAP İdaresi Başkanlık toplantı salonunda, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İdarecileri katıldı.
DAP İdaresi, Tarım Meslek Liselerinin altyapısının iyileştirilmesi için eğitim ve öğretimde uygulama alanları oluşturmak, öğrencilerin teorik eğitiminin yanı sıra bilhassa uygulamalı eğitim alabilmeleri amacıyla; altyapı, makine, ekipman ve destek üniteleri (laboratuvar, atölye vb) ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattı.
Üreten bir toplum için Bölgenin potansiyeli olan tarım sektöründe, özellikle gençlerin yer almasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Özdoğan, pandemi döneminde tarımın öneminin daha belirgin bir şekilde anlaşıldığını söyledi.
Meslek liselerinin sera, atölye ve laboratuvar türü ihtiyaçlarınızın karşılanmasına destek sağlayacaklarını ifade eden Özdoğan, şunları söyledi:
"İdare olarak amacımız, geleceğin stratejik ve modası geçmeyen sektörü olan tarımsal üretime destek vererek, Bölgenin potansiyellerini harekete geçirmekle kalkınmayı sağlamak. Gençlerin tarımda kalması amacıyla kurulan mesleki okullarımıza neler yapabiliz? diyerek, eksikliklerinizin giderilmesi noktasında destek sağlamak istiyoruz. Ziraat Meslek Liselerini 2000 yılı öncesindeki ziraat okullarının sahip olduğu düzeye getirmek istiyoruz. Son 10 yıldır mesleki eğitimle ilgili destekler arttı. Şimdi de hem bağlı olduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de DAP İdaresi olarak diğer BKİ'lerle birlikte ziraat okullarını yine eski başarılı dönemlerine geri döndürmek için bir program başlattık. Amacımız, bütün okullarımıza destek vererek, eksikliklerini gidererek canlandırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor. Durum tespiti için burada buluyoruz. Küçük dokunuşlarla başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum."
Okulların tamamlanmasını istedikleri talepleri alındıktan sonra toplantı sona erdi. - ARDAHAN
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