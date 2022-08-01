Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!

2,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut müjdesi verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini başlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını söyledi. Erdoğan dev projede şehit yakınları, gaziler, emekliler ve yeni evlenecek çiftlere kota ayrılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere.

"KİRALARIN DÜŞMESİNİ SAĞLAYACAK"

Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak.

"DETAYLARI DUYURACAĞIZ"

Şehit yakınları, gazilere ve emeklilere özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Hazırlıklar bitmek üzere önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız."