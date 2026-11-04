Datça'da 6 bin 664 m kapalı alanlı kompleks inşaatını Muğla Valisi Akbıyık inceledi - Son Dakika
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Datça'da 6 bin 664 m kapalı alanlı kompleks inşaatını Muğla Valisi Akbıyık inceledi

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Datça\'da 6 bin 664 m kapalı alanlı kompleks inşaatını Muğla Valisi Akbıyık inceledi
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça'da yapımı süren 6 bin 664 m kapalı alanlı Hükümet Konağı Kompleksi inşaatında incelemelerde bulunup yetkililerden ilerleme bilgisi aldı. YİKOB'un ihale ettiği kompleks, Kaymakamlık, Adliye ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü aynı yerleşkede toplayacak.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yapımı süren Datça Hükümet Konağı Kompleksi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden projenin ilerleme durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) ihale edilen ve toplam 6 bin 664 m kapalı alana sahip olan yeni kamu kompleksi; Kaymakamlık, Adliye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarını aynı yerleşkede bir araya getiriyor.

Bölgenin geleneksel mimari dokusuna uygun doğal taş kaplama cephe tasarımı, A sınıfı enerji kimlik belgesi, GES (Güneş Enerji Sistemi), yüzde 50 su tasarrufu sağlayan yağmur suyu geri kazanım ünitesi, merkezi iklimlendirmesi ve 86 araçlık açık otoparkıyla kompleks; modern ve sürdürülebilir kamu hizmetinin örnek yapılarından biri olarak ilçeye kazandırılıyor.

Farklı idari birimlerin tek merkezde toplanmasıyla vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı ve etkin erişim sağlayacağını ve kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyeye taşınacağını belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, Datça'nın marka değerine yakışan bu önemli yatırımın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
Muğla Valiliğiİdris AkbıyıkKaymakamlıkHükümetEkonomiGüncelDatçaEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da 6 bin 664 m kapalı alanlı kompleks inşaatını Muğla Valisi Akbıyık inceledi - Son Dakika
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