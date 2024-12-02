Decathlon 2023 Sürdürülebilirlik Raporu Açıklandı

Ekonomi

Decathlon, çevresel ve sosyal taahhütlerin yanı sıra insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi başlıkların ele alındığı 2023 yılını kapsayan "Finansal Olmayan Raporlama Beyanı"nı paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Decathlon, "Finansal Olmayan Raporlama Beyanı"nı yayımlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma kararlılığını ortaya koydu.

2023'de 15,6 milyar avro vergi hariç satış geliri elde eden şirket, büyümeyi çevresel ve toplumsal sorumluluklarla dengeleyerek, kaynakların korunması, döngüsel ekonomi ve çeşitlilik gibi öncelikli alanlarda kaydettiği ilerlemeyi kamuoyuyla paylaştı.

Dünya genelinde 1749 mağaza, 72 depo ve lojistik platformu, 100 bin 701 takım arkadaşıyla küresel spor ürünleri pazarında üçüncü sıraya yerleşen Decathlon, 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

Raporda yayımlanan verilere göre Decathlon, son iki yıldır satışlarını artırırken tüm operasyonlarında karbon emisyonlarını azaltmayı başardı. 2023'de emisyonlar, 2022'ye göre yüzde 10 azalırken, 2021'e göre ise yüzde 11,7 azaldı ve hafif mobilite ürünlerinin kullanımıyla 909 bin 423 ton karbondioksitin atmosfere salımı engellendi.

Decathlon, çalışanlarının da çevresel dönüşüm sürecine dahil olmasını sağlamak amacıyla Türkiye'de Climate Fresk işbirliğiyle farkındalık atölyeleri düzenledi. Bu atölyelere katılan 160'tan fazla çalışan, iklim değişikliği hakkında bilinç kazandı. Ayrıca çalışanların Decathlon'un çevresel aksiyonlarını değerlendirdiği ankette, katılımcıların yüzde 76'sı görevlerine dahil edilen en az bir çevresel hedef olduğunu belirtti.

Gelirlerin yüzde 2,27'si ikinci el kiralama ve onarım hizmetlerinden

Enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynakların kullanımı, Decathlon'un sürdürülebilirlik stratejisinin temel taşları arasında yer alıyor. Türkiye'deki mağaza, ofis ve depolarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanan şirket, Antalya Muratpaşa mağazasına kurduğu güneş panelleri ile yerinde enerji üretimine geçti.

Bu mağaza, sürdürülebilir mimariye yönelik LEED sertifikası ile ödüllendirildi. Bununla birlikte Decathlon, fazla üretimi önlemek amacıyla uygulamaya koyduğu "ikinci şans" ve "Buyback" modelleri ile hem müşterilere ekonomik seçenekler sunuyor hem de karbon salımını azaltıyor. Şirket 2023'te bu yolla, satışlarının yüzde 2,27'sini ikinci el, kiralama ve onarım hizmetlerinden elde etti.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, Decathlon'un kurumsal kültürünün temel taşları arasında yer alıyor. 6 milletten toplam 11 üyesi olan İcra Komitesi'nin yüzde 45,5'inin kadın üyelerden oluşması ve bir önceki yıla göre ulusal çeşitliliğin artırılması, şirketin bu alandaki kararlılığını gösteriyor.

Ayrıca, yönetim komitesinin yıllık "bonus"larının yarısı, karbon emisyonu hedeflerine ulaşma performansına bağlı olarak belirleniyor. Tedarik zincirinde sürdürülebilir dönüşümü sağlamak amacıyla birinci derece tedarikçilerde kömür kullanımını 2025'e kadar sonlandırma hedefiyle ilerleyen şirket, değer zincirinin her aşamasında çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Güler Çetin, Decathlon olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, her alanda iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Çalışanlarından müşterilerine kadar herkesin bu dönüşümün bir parçası olmasını sağlamak için kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Çetin, amaçlarının yalnızca ekonomik başarı elde etmek olmadığını, çevresel ve toplumsal etkilerini sürekli iyileştirerek kalıcı değerler yaratmayı da önemsediklerini aktardı.

Çetin, "Yayımladığımız 2023 rapor, 800'den fazla veri başlığı ve bağımsız denetim firmalarının onayladığı göstergelerle, Decathlon'un sürdürülebilirlik yolundaki somut adımlarını ve geleceğe yönelik taahhütlerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Raporda yer alan bulgular, döngüsel ekonomi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çeşitliliğin teşvik edilmesi gibi öncelikli alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeleri gösterirken, aynı zamanda geleceğe dair motivasyonumuzu da güçlendiriyor. Türkiye'de ve dünyada sunduğumuz çözümlerle topluma katkı sağlama ve iş dünyasında anlamlı bir fark yaratma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." açıklamalarında bulundu.