Dededen toruna fidan üretiyorlar - Son Dakika
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Dededen toruna fidan üretiyorlar

06.03.2022 13:39
Dededen toruna fidan üretiyorlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seralarda toprakla buluşturulan tohumlar, yoğun bakım ve besleme gerektiren bir sürecin ardından fidana dönüşüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, seralarda toprakla buluşturulan tohumlar, yoğun bakım ve besleme gerektiren bir sürecin ardından fidana dönüşüyor.

Yaklaşık 47 yıldır Uzanbağ Mahallesi'nde dedelerinden öğrendiği fidan yetiştiriciliğini yapan Bakımcı ailesi, avokado, mango, passiflora, zeytin, hurma, badem, narenciye ürünlerinden toplamda 22 farklı çeşit ve 80 bin fidan üreterek yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Aile tarafından özenle hazırlanan seralarda çeşitli ağaç türlerinin tohum ekimi yapılıyor. İlaçlama, budama, aşılama gibi zahmetli bir yolculuğun sonunda yetiştirilen fidanlar ağaç olmak üzere ekime hazır hale getiriliyor.

Her tohumun fidan şekline gelinceye kadar bakımı, beslenmesi, olumsuz hava ve çevre şartlarından korunması yetiştiriciler için sabırlı olduğu kadar meşakkatli bir süreci de beraberinde getiriyor.

Fidan yetiştiriciliği yapan Sefer Bakımcı, "Fidan üretmeyi biz dedemizden öğrendik. Bu işe 1975 yıllarında başladı. Adana'da öğrendiği aşılama tekniklerini sonrasında gelip Hatay'da uygulamaya başladı. Sonrasında kendi üretime devam etti. Biz de ondan öğrenip onun yolundan devam ettirdik. Biz de farklı tür fidan üretebiliriz diyerek araştırmalar yaptık, sonra burada tropikal bitkilerden olan avokado, mango, passiflora fidanlarını yetiştirmeye başladık ve çalışmalarımızdan olumlu sonuçlar aldık" dedi. - HATAY

Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar
Dededen toruna fidan üretiyorlar

YORUMLAR
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Başkan Eryılmaz, Meydan mahallesi sakinleriyle bir araya geldi Başkan Eryılmaz, Meydan mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Samandağ, Hurma, Tohum, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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