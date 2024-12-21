Dedeman Madencilik İşçileri Maaş İçin Eylemde - Son Dakika
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Ekonomi

Dedeman Madencilik İşçileri Maaş İçin Eylemde

Kayseri'de işçiler, 5 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yaparak alacaklarını talep etti.

21.12.2024 23:21
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Dedeman Madencilik işçilerinden 'maaş' eylemi

İşçiler, 5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Dedeman Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Yahyalı Meydanı'nda toplanan bir grup işçi, şirketten alacaklarının ödenmesini talep etti. Şirket yetkilileri ile görüştüklerini belirten işçiler, her hafta cuma günü ödeme yapılacağı sözü verildiğini ama sözün yerine getirilmediğini kaydetti. İşçiler maaşlarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Yaklaşık 200 işçinin maaş alamadığı için mağdur olduğu belirtilirken, işten çıkarılan işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadığı iddia edildi. Eylemciler, şirket yetkililerinin sürekli maaş ödemelerinin yapılacağına dair verdikleri sözleri tutmadığını ve kendilerini zor durumda bıraktığını, maaş alamadıkları için kredi kartlarına yüklendiklerini ve ödenemeyen borçlar nedeniyle bankalarla sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Madencilik, 3-sayfa, Ekonomi, Yahyalı, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dedeman Madencilik İşçileri Maaş İçin Eylemde - Son Dakika

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