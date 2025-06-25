Dedesinin Mesleğiyle Arıcılığa Başladı, 1 Ton Bal Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dedesinin Mesleğiyle Arıcılığa Başladı, 1 Ton Bal Hedefliyor

Dedesinin Mesleğiyle Arıcılığa Başladı, 1 Ton Bal Hedefliyor
25.06.2025 10:45  Güncelleme: 10:54
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arıcılığa dedesinin ilhamıyla başlayan Muhammet Bayraktar, 100 kovanla doğal bal üretimi yapıyor. Hem aile mesleğini sürdüren hem de çocuklarının eğitimine katkı sağlayan Bayraktar, bu yıl 1 ton bal hedefliyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dedesinin mesleğiyle arıcılığa başlayan Muhammet Bayraktar (50), 100 kovana ulaşarak üretimini sürdürüyor. Ailesiyle birlikte 1 ton bal hedefleyen Bayraktar, hem doğal üretime katkı sağlıyor hem de iki çocuğunun eğitimini bu işle karşılıyor.

Alaplı ilçesine bağlı Sindelli köyünde yaşayan Muhammet Bayraktar (50), arıcılığa 15 yıl önce, dedesinden ilham alarak aldığı 2 kovanla başladı. Zamanla kendini geliştirerek 100 kovana ulaşan Bayraktar, hem üretimini artırdı hem de aile mesleğini yaşatmanın gururunu taşıyor.

Arıcılıkla ilgili araştırmalar yapan Bayraktar, özellikle kestane balının astım, bronşit, nefes darlığı, öksürük gibi rahatsızlıklara karşı doğal bir antibiyotik etkisi gösterdiğini ve kansere karşı da koruyucu nitelik taşıdığını öğrendiğini söyledi. Edindiği bilgiler doğrultusunda sadece organik ve şekersiz fenni bal üretimine yöneldi.

Dedesinin de arıcılıkla uğraştığını ifade eden Bayraktar, çocukluk yıllarından itibaren arılara ilgi duyduğunu ve zamanla arılarla arasında bir bağ oluştuğunu belirtti.

Bir nasihatle başladı, geçim kaynağı oldu

Bayraktar, dedesi tarafından daha 15 yaşındayken, arıcılık konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu ve mesleğin has noktalarını ondan öğrendiğini söyledi. Dedesinin vefat etmesinin ardından arıcılığa hobi olarak devam ettiğini belirten Bayraktar "Belediyede inşaat mühendisi olarak çalışırken, işimden arta kalan vakitleri değerlendirmek, aynı zamanda ekonomik gelir elde etmek için arıcılığa başladım. Baktım bu iş çok hoşuma gitti. Bir de dedemden geçen bu arıcılığı sürdürmek benim için ayrı bir duygu oldu. Şimdi ise emekli oldum, şimdi ise arılara daha çok vakit ayırabiliyorum" dedi.

İki kovan ile başladığı serüveninde 100 kovana ulaşan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Sadece organik ve şekersiz fenni kovan bal üretimine İki kovanla başladığım bu serüvende 100 kovana ulaştım. Arıcılık zor ve meşakkatli bir iş, beden gücü gerektiriyor. Arılığımda her şeyi tek başıma yapıyorum. Kovan taşıyorum, tamir ediyorum, bal sağımı yapıyorum, ama bunu zevkle yapıyorum. Arıları çok seviyorum, onlara tutkuyla bağlı olduğum için zorlukların üstesinden geliyorum."

Bayraktar, arıcılıkla ilgili yaptığı çalışmaları sosyal medyadan paylaşmasıyla daha fazla ilgi gördüğünü dile getirerek, "Zonguldak'ta kestane bir marka, Alaplı aynı zamanda ve Gümeli ve çevre bölgeleri, kestane balında Zonguldak'ın merkezi, her kestanenin kalitelisi burada oluyor. Bu nedenle Alaplı balını insanlar özellikle arıyor. Alaplı balı yurt içi başta olmak üzere Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşlarımız tarafından da çok rağbet görüyor" diye konuştu.

Arıcılığın kendisi için aynı zamanda bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Bayraktar, bu yıl 100 kovan arılığından yaklaşık bir ton bal üretimi hedeflediğini söyledi. Bayraktar, rekolteye göre balının kilogram fiyatını 2 bin ile 2 bin 500 TL civarında fiyat beklendiğini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dedesinin Mesleğiyle Arıcılığa Başladı, 1 Ton Bal Hedefliyor - Son Dakika

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