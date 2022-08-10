DeFacto, temmuzda Türkiye'de 3, yurt dışında 2 yeni mağaza açtı - Son Dakika
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DeFacto, temmuzda Türkiye'de 3, yurt dışında 2 yeni mağaza açtı

10.08.2022 09:21
DeFacto, temmuzda Türkiye'de 3, yurt dışında 2 yeni mağaza açtı

DeFacto, geçen ay Türkiye'de İstanbul ve Bursa'da, yurt dışında ise Bosna Hersek ve Mısır'da olmak üzere toplam 5 yeni mağaza açarak Türkiye'deki mağaza sayısını 306'ya, yurt dışındaki mağaza sayısını ise 207'ye yükseltti.

DeFacto, geçen ay Türkiye'de İstanbul ve Bursa'da, yurt dışında ise Bosna Hersek ve Mısır'da olmak üzere toplam 5 yeni mağaza açarak Türkiye'deki mağaza sayısını 306'ya, yurt dışındaki mağaza sayısını ise 207'ye yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 93 ülkede varlık gösteren DeFacto, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Marka, çocuklara özel ilk Kids mağazası ile Tuzla Marin'de, İstanbul'un önde gelen AVM'leri arasında yer alan Emaar AVM'de ve Bursa As Merkez AVM'de yeni mağaza açılışlarını gerçekleştirerek Türkiye'deki mağaza sayısını 306'ya çıkardı.

DeFacto, temmuz ayı içerisinde Mısır Kahire'de yer alan Dandy Mega Mall'da 912 metrekarelik alana kurulu mağazası ile Mısır'daki 20. mağazasını açarken, Bosna Hersek Cazin City Mega Mall'da 1.581 metrekare alana sahip yeni bir mağaza daha açarak yurt dışındaki mağaza sayısını 207'ye yükseltmiş oldu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Mısır, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DeFacto, temmuzda Türkiye'de 3, yurt dışında 2 yeni mağaza açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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