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DeFacto Makedonya ve Karadağ'daki ilk mağazalarını açtı - Son Dakika

DeFacto Makedonya ve Karadağ'daki ilk mağazalarını açtı

11.11.2021 11:45
DeFacto Makedonya ve Karadağ'daki ilk mağazalarını açtı

Türkiye'nin global moda markası DeFacto, Makedonya'da ve Karadağ'da ilk mağazasını açtı.

Türkiye'nin global moda markası DeFacto, Makedonya'da ve Karadağ'da ilk mağazasını açtı. 100'den fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren DeFacto'nun CGO ve COO'su Serdar Ersoy, "Makedonya ve Karadağ ilk kez giriş yaptığımız iki pazar olmasına rağmen en çok önem verdiğimiz pazarların başında geliyor" dedi.

Ülkemizin önde gelen hazır giyim markalarından DeFacto, Avrupa'daki büyümesine Makedonya'da ve Karadağ'da açtığı mağazaları ile hız kesmeden devam ediyor. Marka, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Skopje East Gate Mall'da, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da ise Extra Retail Park'ta açtığı mağazaları ile hazır giyim sektöründeki tecrübesini ve moda trendlerini balkan ülkeleri ile buluşturuyor.

DeFacto CGO ve COO'su Serdar Ersoy "Makedonya ve Karadağ, ilk kez giriş yaptığımız pazarlar olmasına rağmen en çok önem verdiğimiz pazarların başında geliyor. Gelecek dönemde de bu iki ülkede ve balkanlarda yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. 2022 yıl sonuna kadar markamıza doğru ticari şartları sağlayan alışveriş merkezlerinde maksimum sayıda mağaza açmayı planlıyoruz. Fiziksel mağaza yatırımlarımızın yanında e-ticaret uygulamalarımız konusunda da aksiyon almayı planlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'nin global moda markası olarak 100'den fazla ülkede çalışmalarına devam eden marka, 2022 yılında da yurt içinde ve yurt dışında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor. - İSTANBUL

DeFacto Makedonya ve Karadağ'daki ilk mağazalarını açtı
DeFacto Makedonya ve Karadağ'daki ilk mağazalarını açtı
DeFacto Makedonya ve Karadağ'daki ilk mağazalarını açtı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DeFacto Makedonya ve Karadağ'daki ilk mağazalarını açtı - Son Dakika Ekonomi


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