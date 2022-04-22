DEGİAD ve EGİAD üyeleri arasında ticaret köprüsü - Son Dakika
Üye Girişi

DEGİAD ve EGİAD üyeleri arasında ticaret köprüsü

22.04.2022 08:30
DEGİAD ve EGİAD üyeleri arasında ticaret köprüsü

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) İş Geliştirme Komitesi tarafından organize edilen programda bir araya gelen Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği'nden (EGİAD) oluşan üye 60 iş insanının katılımıyla yeni iş birlikleri...

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) İş Geliştirme Komitesi tarafından organize edilen programda bir araya gelen Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği'nden (EGİAD) oluşan üye 60 iş insanının katılımıyla yeni iş birlikleri hedeflenerek ticaret köprüsü kuruldu.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) İş Geliştirme Komitesi tarafından dernek merkezinde Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Başkanı Aydın Buğra İlter, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve EGİAD üyesi 60 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan, "Ülkemizin en köklü GİAD'ları olan DEGİAD ve EGİAD'ın bir araya gelmesi, iş dünyasında yeni iş birliklerinin ve ticaretinin gelişmesinde köprü olacaktır. Zaman zaman DEGİAD üyeleri ile yapmış olduğumuz "Speed Networking" etkinliklerinde özellikle Denizli iş dünyasında birbirini tanıyan ve tanımayan gruplar arasındaki ilişkileri hızlı ve etkili bir şekilde geliştirme temennimizde elde ettiğimiz sonuç bizim için mutluluk vericidir. Bu etkinlik, hem üyelerimiz arası ticareti arttırmada, hem de yıllardan beri süregelen dernekler arası dostluğumuzu kurumsal iş birliğine dökmek için oldukça verimli oldu. Toplantılarımızın devamını sonbaharda İzmir'de yapmayı planlıyoruz" dedi.

EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter DEGİAD'ın katılmasıyla EGİFED'in daha da güçlendiğini belirterek, İzmir ve Denizli arasında derneklerin bir köprü oluşturabileceğini ifade etti. İlter, "DEGİAD ve EGİAD'ın EGİFED içindeki diğer dernekler için de hem üye profili hem de gerçekleştirilen projeler bakımından örnek teşkil etmektedir" diye konuştu. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise kuruluşlarından itibaren yakın ilişkide bulunan EGİAD ve DEGİAD'ın aynı zamanda Federasyon ve Konfederasyon yapılarında da birlikte çalıştığını vurgulayarak her iki derneğin de gerek Atatürkçülük gerekse modern dünyaya dönük yüzü bakımından birbirlerine oldukça benzediğinin altını çizdi. İzmir ve Denizli arasındaki sanayi ve ticarete dayalı birlikteliğin DEGİAD ve EGİAD'ın çalışmaları ile daha da artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. - İZMİR

DEGİAD ve EGİAD üyeleri arasında ticaret köprüsü
DEGİAD ve EGİAD üyeleri arasında ticaret köprüsü

YORUMLAR
500
Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor Restorandaki yemek sonrası ölen Ece'nin kardeşi Ege'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor Son dakika haber | İzmir'de yemekten zehirlenip öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşinin tedavisi sürüyor Son dakika haber | İzmir'de yemekten zehirlenip öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşinin tedavisi sürüyor

Denizli, Aydın, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DEGİAD ve EGİAD üyeleri arasında ticaret köprüsü - Son Dakika


Son Dakika
08:25 Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım
08:15 Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı
08:12 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı
08:08 İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını
08:06 Eylül ayında evleniyorlar: Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kır düğünü yapacak
08:04 Kan donduran olay! Anneannesini boğarak öldürdü
07:57 Babacan'dan Diyarbakır çıkışı: Kuru kardeşlik sloganları atmıyoruz, eşit vatandaşlık diyoruz
07:51 22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu
01:03 Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşinin başına tek el ateş etti! Ardından teslim oldu
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 08:37:11. #1.11#
SON DAKİKA: DEGİAD ve EGİAD üyeleri arasında ticaret köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement