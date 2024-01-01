 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) 2024 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) 2024 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, değirmen ve sektör makineleri üreticilerinin 2023 yılı ihracatının 4,2 milyar dolar olduğunu belirterek, aynı büyüme oranlarıyla 2024 yılında 5 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Demirtaşoğlu ayrıca, derneğin Türk değirmen makine imalatçılarının rekabetçi ve uluslararası kalite normlarına uygun üretim yapmalarını, pazar fırsatlarını geliştirmelerini ve yeni teknolojileri takip etmelerini amaçladığını belirtti.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) 2024 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
01.01.2024 - 11:11,
Abone Ol

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, değirmen ve sektör makineleri üreticilerinin 2023 yılı ihracatının yaklaşık 4,2 milyar dolar olduğunu belirterek, "Aynı büyüme oranlarıyla 2024 yılında da 5 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Demirtaşoğlu, AA muhabirine, değirmencilik sektörünün 2023 yılı faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk değirmen imalatçılarını ve sektör makineleri üreticilerini tek çatı altında toplayan DESMÜD'ün 2017 yılında kurulduğunu anımsatan Demirtaşoğlu, derneğin, değirmencilik alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olduğuna işaret etti.

Demirtaşoğlu, DESMÜD olarak Türk değirmen makine imalatçılarının, rekabetçi ve uluslararası kalite normlarına uygun üretim yapabilmelerini, pazar fırsatlarını ve işbirliği imkanlarını geliştirmeyi, yeni gelişen teknolojileri takip etmeyi, bilimsel ve sektörel araştırmalara destek vermeyi amaçladıklarını anlattı.

DESMÜD üyesi firmaların, üretimlerinin yüzde 90-95'ini ihraç ettiğine dikkati çeken Demirtaşoğlu, " Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te 4 milyar dolarlık ihracat hedeflemiştik ve bu rakamı geçtik. Değirmen ve sektör makineleri üreticilerinin 2023 yılı ihracatı yaklaşık 4,2 milyar dolar oldu. Aynı büyüme oranlarıyla 2024 yılında da 5 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Değirmenciler 169 ülkeye ihracat yapıyor"

Demirtaşoğlu, dernek üyesi firma temsilcilerinin, dünyanın pek çok ülkesiyle yakın ticari ve beşeri ilişki kurduğunu belirtti. İlişkilerin sonucunda da DESMÜD olarak Türk bayrağını, dünyanın dört bir yanında dalgalandırdıklarını bildiren Demirtaşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DESMÜD üyelerimiz ABD, Kanada, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Rusya, Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere 169 ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülke sayısının ve tutarını yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, makine imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu altyapı ve politikaları geliştirmek, rekabet gücünü artırmak ve kamu dahil bütün kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ortamını sağlamak için gayret ediyoruz."

"Üniversitelerde 4 yıllık Değirmen Teknolojileri bölümü açılması için çalışıyoruz"

Demirtaşoğlu, derneğin yurt içi ve dışında sektörle ilgili tüm gelişme ve faaliyetleri yakından takip ettiğini, eğitim ve istihdam alanında pek çok yeniliğe imza attığını da anlattı. DESMÜD'ün sektörde "mavi yaka" açığını kapatmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı protokole işaret eden Demirtaşoğlu, bu çerçevede meslek liselerinde "orta eleman" yetiştirmek için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Çorum TOBB- OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilere burs desteği sağlayarak, sektörün ihtiyacı olan "ara eleman" sıkıntısını gidermeye çalıştıklarını belirten Demirtaşoğlu, ayrıca üniversitelerde 4 yıllık "Değirmen Teknolojileri" bölümünün açılması için de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüşmelere devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Lisesi, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) 2024 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) 2024 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement