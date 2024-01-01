Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) 2024 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, değirmen ve sektör makineleri üreticilerinin 2023 yılı ihracatının yaklaşık 4,2 milyar dolar olduğunu belirterek, "Aynı büyüme oranlarıyla 2024 yılında da 5 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Demirtaşoğlu, AA muhabirine, değirmencilik sektörünün 2023 yılı faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk değirmen imalatçılarını ve sektör makineleri üreticilerini tek çatı altında toplayan DESMÜD'ün 2017 yılında kurulduğunu anımsatan Demirtaşoğlu, derneğin, değirmencilik alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olduğuna işaret etti.

Demirtaşoğlu, DESMÜD olarak Türk değirmen makine imalatçılarının, rekabetçi ve uluslararası kalite normlarına uygun üretim yapabilmelerini, pazar fırsatlarını ve işbirliği imkanlarını geliştirmeyi, yeni gelişen teknolojileri takip etmeyi, bilimsel ve sektörel araştırmalara destek vermeyi amaçladıklarını anlattı.

DESMÜD üyesi firmaların, üretimlerinin yüzde 90-95'ini ihraç ettiğine dikkati çeken Demirtaşoğlu, " Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te 4 milyar dolarlık ihracat hedeflemiştik ve bu rakamı geçtik. Değirmen ve sektör makineleri üreticilerinin 2023 yılı ihracatı yaklaşık 4,2 milyar dolar oldu. Aynı büyüme oranlarıyla 2024 yılında da 5 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Değirmenciler 169 ülkeye ihracat yapıyor"

Demirtaşoğlu, dernek üyesi firma temsilcilerinin, dünyanın pek çok ülkesiyle yakın ticari ve beşeri ilişki kurduğunu belirtti. İlişkilerin sonucunda da DESMÜD olarak Türk bayrağını, dünyanın dört bir yanında dalgalandırdıklarını bildiren Demirtaşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DESMÜD üyelerimiz ABD, Kanada, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Rusya, Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere 169 ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülke sayısının ve tutarını yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, makine imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu altyapı ve politikaları geliştirmek, rekabet gücünü artırmak ve kamu dahil bütün kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ortamını sağlamak için gayret ediyoruz."

"Üniversitelerde 4 yıllık Değirmen Teknolojileri bölümü açılması için çalışıyoruz"

Demirtaşoğlu, derneğin yurt içi ve dışında sektörle ilgili tüm gelişme ve faaliyetleri yakından takip ettiğini, eğitim ve istihdam alanında pek çok yeniliğe imza attığını da anlattı. DESMÜD'ün sektörde "mavi yaka" açığını kapatmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı protokole işaret eden Demirtaşoğlu, bu çerçevede meslek liselerinde "orta eleman" yetiştirmek için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Çorum TOBB- OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilere burs desteği sağlayarak, sektörün ihtiyacı olan "ara eleman" sıkıntısını gidermeye çalıştıklarını belirten Demirtaşoğlu, ayrıca üniversitelerde 4 yıllık "Değirmen Teknolojileri" bölümünün açılması için de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüşmelere devam ettiklerini kaydetti.