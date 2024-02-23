Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Demirtaşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceledi. Oy verdiği fotoğraflar arasında Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı gösteren bir kare, Filistin'deki durumu yansıtan bir kare, depremde umudu simgeleyen bir kare ve doğa ile insan arasındaki bağı gösteren bir kare yer aldı. Demirtaşoğlu, milli okçu Mete Gazoz'u da başarısından dolayı tebrik etti.

23.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:14
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Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Demirtaşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy veren Demirtaşoğlu, bu kareyi çok beğendiğini ve Türkiye'nin teknolojide geldiği nokta dolayısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Demirtaşoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek" adlı fotoğrafını seçerek, Filistin'de yaşananlardan ötürü çok üzüldüğünü dile getirdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafından yana kullanan Demirtaşoğlu, "Enkaz altından kurtarılan bu bebek, umutsuzluğun ortasında bir ışık gibi parlıyor. Türkiye'nin deprem bölgelerinde yaşanan felaketler, insanlığın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ancak bu fotoğraf aynı zamanda insanlığın dayanışma ve sevgi dolu yüreğini de ortaya koyuyor. Gözlerimizi yaşartan bu görüntü, acıların arasında bile umudu ve insanlığı ayakta tutan gücü simgeliyor." ifadesini kullandı.

Demirtaşoğlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş" fotoğrafını seçerek, karenin insan ile doğa arasındaki eşsiz bağı gözler önüne serdiğini ve huzur verdiğini belirtti.

"Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafına oy veren Demirtaşoğlu, milli okçu Mete Gazoz'u başarısından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

Mete Gazoz, Filistin, Türkiye, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

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