DEİK Başkanı Nail Olpak OVP'yi Değerlendirdi: Öngörülebilirlik ve Dengeli Büyüme Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

DEİK Başkanı Nail Olpak OVP'yi Değerlendirdi: Öngörülebilirlik ve Dengeli Büyüme Vurgusu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülebilirliğin artırılmasının iş dünyası açısından önemli olduğunu belirtti. OVP'nin enflasyonu azaltmak ve makul bir büyüme patikası sunmak adına bir çerçeve sunduğunu ifade eden Olpak, programda yer alan 8 politika alanının da ekonominin dengelenmesi ve gelir dağılımının iyileştirilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

05.09.2024 14:46
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülebilirliğin artırılmasının vurgulanmasının iş dünyası açısından değerli olduğunu belirterek, "Ayrıca, enflasyonu azaltırken bir yandan da dezenflasyon süreciyle uyumlu daha makul bir büyüme patikası öngörülüyor, bu da bir diğer önemli yaklaşım." ifadesini kullandı.

Olpak, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu.

OVP'de başta enflasyonla mücadele olmak üzere dengesizliklerin olabildiğince giderilmesinin hedeflendiğini belirten Olpak, programın, öngörülebilirliği daha makul hale getiren, sağlıklı bir büyüme ve kalkınma için gerekli alt yapının hazırlandığı bir çerçeve ve çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığını kaydetti.

Ana hatları ile geçen yılki programın devamı niteliğinde olan programda, enflasyon ve büyüme rakamlarında teknik bazı güncellemeler yapıldığını, bunların da mevcut gelişmeler ve ekonominin şartları çerçevesinde yapılması gerekli olan düzenlemeler olduğunu belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Bu yılı kapsayan enflasyon hedefinin önceki OVP'de ilk açıklanan yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çekilmesi ve geçen sene 2024 yılı için açıklanan büyüme tahmininin yüzde 4'ten yüzde 3,5'e çekilmesini bu çerçevede daha makul buluyoruz. Programın en önemli kazanımı ise 2026 yılı sonunda tek haneye inmesi hedeflenen enflasyon olacaktır. İş dünyası olarak belirsizliği sevmediğimizi ve öngörülebilir ortamın bizim için çok önemli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Bu nedenle programda, öngörülebilirliğin artırılmasının vurgulanması iş dünyamız açısından değerli. Ayrıca, enflasyonu azaltırken bir yandan da dezenflasyon süreciyle uyumlu daha makul bir büyüme patikası öngörülüyor, bu da bir diğer önemli yaklaşım."

"Daha dengeli bir gelir dağılımına ulaşma hedefini önemli buluyoruz"

Nail Olpak, OVP'de yer alan makroekonomik çerçeveyi destekleyecek 8 politika alanının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle işgücü piyasasının etkinleştirilmesinden beşeri sermayenin geliştirilmesine, AR-GE ve yenilikçi kapasiteden iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ikiz dönüşüme kadar pek çok alanda atılacak yeni ve güçlü adımları isabetli bulduklarını aktaran Olpak, "Bu adımlarla ekonominin dengelenme süreci sağlanırken, bir yandan da orta uzun vadeli yapısal iyileştirmelerin ışığında daha yüksek bir büyüme patikasına ve daha dengeli bir gelir dağılımına ulaşma hedefini önemli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Bu süreçte gerek ihracatçılara gerekse KOBİ'lere yönelik, programı bozmayacak şekilde uygulanacak makul destekleri de çok önemli bulduklarını aktaran Olpak, iş dünyası olarak programın başarısının öneminin farkında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DEİK Başkanı Nail Olpak OVP'yi Değerlendirdi: Öngörülebilirlik ve Dengeli Büyüme Vurgusu - Son Dakika

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