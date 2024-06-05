DEİK Başkanı Nail Olpak: Tunus\'ta Türkçe dilinin öğretilmesinden mutluluk duyuyoruz

Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, " Tunus'un birçok lisesinde Türkçe dilinin öğretilmesinden kendi adımıza mutluluk duyuyoruz." dedi.

DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu'nda konuşan Olpak, ticaret ve yatırımlarda son dönemde Kovid-19 öncesi ve sonrasının konuşulduğunu söyledi.

Olpak, "Türkiye-Tunus ikili ilişkileri içerisinde salgın öncesindeki ikili ticareti, salgından sonra yüzde 50 civarında arttı ama iş dünyası için biz bu artışı yeterli görmeyiz." diye konuştu.

Tunus'un Türkçe'ye önem verdiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını belirten Olpak, "Tunus'un birçok lisesinde Türkçe dilinin öğretilmesinden kendi adımıza mutluluk duyuyoruz. Buradan da eğitime gelmek istiyorum. DEİK'in içerisinde eğitim konseyimiz var. Tunuslu kardeşlerimizi yükseköğretimlerinde daha fazla Türkiye'de ağırlamak isteriz." görüşlerini kaydetti.

Olpak, sağlık konusunda Türkiye'nin birçok ülkeye örnek olabilecek seviyeye geldiğini belirterek, "Hem sağlık alanında nasıl ortak yatırımlar yapabiliriz hem de sağlık turizminden nasıl faydalanabiliriz diye düşünüyoruz." dedi.

Networkün çok önemli olduğunu dile getiren Olpak, günümüz dünyasında DEİK'in tüm dünyaya yayılmış 152 iş konseyi olduğunu söyledi.

Olpak, bunlardan birinin de 1990'dan beri faaliyet gösteren DEİK Tunus İş Konseyi olduğunu dile getirdi.

"Türkiye-Tunus arasında Serbest Ticaret Anlaşması var"

Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Gülsüm Bin Receb de Türkiye ve Tunus'un Akdeniz havzası çevresinde ortak paydalarının bulunduğunu, hem coğrafi hem diğer alanlarda ortak paydalardan yararlanarak bunu geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Forumun çok önemli bir dönemde yapıldığını kaydeden Receb, "Burada önemli olan, ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişmesi için yapılması gereken bir atılım olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Receb, Tunus'ta özel sektör ve kamunun önem verdiği toplantıya, en önemli kuruluşların temsilcilerinin katıldığını aktardı.

Türkiye'nin hizmetler sektöründe ne denli iyi olduğunu bildiklerini belirten Receb, sonraki toplantının Tunus'ta gerçekleştirmesini teklif etti.

Türkiye-Tunus arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olduğunu anımsatan Receb, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tunus-Türkiye ilişkileri son yıllarda, özellikle serbest ticaret anlaşmasının tamamen yürürlüğe girmesinden sonra büyük ivme kazandı. 2023 yılında 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış bulunmaktayız. Siyasi iradenin destekleriyle daha da artırmayı düşünmekteyiz ve iki ülke arasındaki STA'nın da yürürlüğe girmesiyle artacağından eminiz. Tunus Akdeniz Havzası'nda yer alan bir ülke. Bu yatırımcılar için, ekonominin daha da gelişmesi için önemli bir avantaj teşkil ettiğini belirtmek isterim."

Tunus Sanayi Ticaret ve El Sanatları Birliği (UTICA) Başkanı Semir Mecul de "Tunus'ta yatırım yapan Türk firmalarına bize duydukları güvenden dolayı çok teşekkür ederim. Yatırım ve ortaklık alanlarındaki ikili ilişkilerin güç açısından çok önemli bir olgu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ticari ilişkilerle yetinmemek üzere Türkiye'ye geldiklerini vurgulayan Mecul, yatırım alanlarının özellikle, tarım, tekstil, sağlık, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve dijitalleşme olduğunu söyledi.

Mecul, "Özellikle Tunus'a yapılan yatırım Afrika'nın genelindeki yatırımlarınıza çok önemli bir kapı açacağını sizlere ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı Kadir Mete Geçer de Tunus'un Türkiye'nin kardeş ülkesi olduğunun altını çizdi.

Geçer, "Tunus Kuzey Afrika'da bulunan jeopolitik olarak çevresinde büyük ve yeraltı zenginliği olan ülkelere yakın, ikili anlaşmalarla hem Avrupa'da hem de Afrika'da hem kendisi hem de ciddi bir potansiyel barındıran turizm, tarım, maden, sanayi gibi birçok alanda özellikle Türk yatırımcılara fırsat sunan bir ülke." diye konuştu.