 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye-İran ticaret hedefine ulaşmak iş dünyasının sorumluluğunda - Son Dakika
Üye Girişi

DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye-İran ticaret hedefine ulaşmak iş dünyasının sorumluluğunda

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye-İran ticaret hacminin belirlenen hedefin gerisinde olduğunu belirtti. Olpak, iş dünyasının bu hedefi gerçekleştirme sorumluluğunun farkında olduklarını ifade etti. Ayrıca, İran yatırım teşvik mevzuatının güncellenmesi ve ödeme yöntemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ise Türkiye ve İran arasındaki ticaretin salgın ve yaptırımlardan olumsuz etkilendiğini söyledi ve Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesini ve ticari kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye-İran ticaret hedefine ulaşmak iş dünyasının sorumluluğunda
24.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 22:57
Abone Ol

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye- İran İş Forumu'nda "Belirlenen 30 milyar dolar hacmin gerisindeyiz. Bu noktada sorunların farkında, önümüz açıldığı ölçüde hedefi gerçekleştirme sorumluluğunun iş dünyasında olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Olpak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 8. Toplantısı'nın ardından düzenlenen, Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı.

İran'ın Kirman eyaletinde 3 Ocak'ta gerçekleştirilen, terör saldırıları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getiren Olpak, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası imzalanan stratejik iş birliği belgesinin, hayırlı olmasını ve ilişkileri geliştirmesini temenni eden Olpak, "Ekonomik ilişkilerimize baktığımızda, bir dönem 22 milyar dolar seviyesine çıkıp, geçen yıl enerji hariç 5,8 milyar dolar olarak kapanan rakamla, belirlenen 30 milyar dolar hacmin gerisindeyiz. Bu noktada sorunların farkında, önümüz açıldığı ölçüde hedefi gerçekleştirme sorumluluğunun iş dünyasında olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Olpak, ekonomik ilişkilerin arttırılabilmesi için İran yatırım teşvik mevzuatının, yabancı yatırımcının daha fazla cesaretlendirilmesini sağlayacak şekilde güncellenmesinin önemli olduğunu söyledi. İran'daki firmaların, ithal girdileri için ihtiyacı olan dövizlerin İran Merkez Bankası tarafından tahsisinin düzenli olarak sağlanmasının önemine işaret eden Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 3 aydır makine, ekipman ve yedek parça için Proforma Fatura Registrasyon'u (ithalat izni/Sabte Sefareş) yapılmamaktadır. Ticareti geliştirebilmek için uygun ödeme yöntemleri bulunmalıdır. İran'da hızlı tüketim maddelerinin ambalajlarının üzerine üretim esnasında üretici ve tüketici fiyatlarının yazılması mecburiyeti yeniden değerlendirilmelidir. Yaptırıma tabi olmayan, gıda, ilaç, medikal eşyalar ve ekipmanlar, bazı hijyen ürünleri üzerine ticaretimiz devam ediyor, daha da artırabiliriz."

İçinde ???????bulunulan çağın, dijitalleşme çağı ve bir dijital dönüşümden çok "Dijital Ekonomi" dönemi olduğuna dikkati çeken Olpak, iş birliklerinde dijital sektörlere yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

"Firmalarımızın karşılaştığı sorunların, çözülmesini bekliyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da Türkiye ve İran'ın derin tarihi ve kültürel bağlara sahip iki komşu ülke olduğunu söyledi. Liderler düzeyinde sağlanan anlayışın, iş dünyası için de önemli iş birliği fırsatları doğurduğunun altını çizen Kopuz, İkili iktisadi ve ticari ilişkilerin yaptırımlardan ve salgından olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Kopuz, 2022 ve 2023 yıllarında ikili ticaretin salgın öncesi seviyelere geldiğini anımsatarak, "Ancak, liderlerimizin belirlediği 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin çok uzağındayız. Bu hedefe ulaşmada, ülkelerimiz arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Anlaşma kapsamının genişletilmesi ve İran'ın anlaşma kapsamındaki 68 ürüne yönelik ticari kısıtlamaları kaldırmasını da bekliyoruz. Firmalarımız üretim yapıyor ve istihdam üretiyor. İran'da faaliyet gösteren firmalarımızın karşılaştığı sorunların çözülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile İran arasındaki Esendere, Kapıköy sınır kapılarının, TOBB tarafından modernize edildiğine değinen Kopuz, Gürbulak Sınır Kapısı modernizasyonun devam ettiğini aktardı. İki ülkenin, kara yolu taşımacılığı alanındaki uluslararası platformlarda ve projelerde ortak hareket ettiğini anlatan Kopuz, ulaştırma alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesinin, Türkiye ve İran'ın ticaretine önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

Kopuz, akaryakıt fiyat farkı uygulamasının kaldırılması başta olmak üzere iki ülke nakliyecisinin karşılaştığı sorunların giderilmesini beklediklerini dile getirdi. İran'ın, ülkenin enerji güvenliği açısından önemli olduğunun altını çizen Kopuz, özellikle kış aylarında bunun daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Türkiye, İran, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye-İran ticaret hedefine ulaşmak iş dünyasının sorumluluğunda - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:07:07. #1.11#
SON DAKİKA: DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye-İran ticaret hedefine ulaşmak iş dünyasının sorumluluğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement