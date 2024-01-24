DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye-İran ticaret hedefine ulaşmak iş dünyasının sorumluluğunda

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye- İran İş Forumu'nda "Belirlenen 30 milyar dolar hacmin gerisindeyiz. Bu noktada sorunların farkında, önümüz açıldığı ölçüde hedefi gerçekleştirme sorumluluğunun iş dünyasında olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Olpak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 8. Toplantısı'nın ardından düzenlenen, Türkiye-İran İş Forumu'na katıldı.

İran'ın Kirman eyaletinde 3 Ocak'ta gerçekleştirilen, terör saldırıları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getiren Olpak, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası imzalanan stratejik iş birliği belgesinin, hayırlı olmasını ve ilişkileri geliştirmesini temenni eden Olpak, "Ekonomik ilişkilerimize baktığımızda, bir dönem 22 milyar dolar seviyesine çıkıp, geçen yıl enerji hariç 5,8 milyar dolar olarak kapanan rakamla, belirlenen 30 milyar dolar hacmin gerisindeyiz. Bu noktada sorunların farkında, önümüz açıldığı ölçüde hedefi gerçekleştirme sorumluluğunun iş dünyasında olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Olpak, ekonomik ilişkilerin arttırılabilmesi için İran yatırım teşvik mevzuatının, yabancı yatırımcının daha fazla cesaretlendirilmesini sağlayacak şekilde güncellenmesinin önemli olduğunu söyledi. İran'daki firmaların, ithal girdileri için ihtiyacı olan dövizlerin İran Merkez Bankası tarafından tahsisinin düzenli olarak sağlanmasının önemine işaret eden Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 3 aydır makine, ekipman ve yedek parça için Proforma Fatura Registrasyon'u (ithalat izni/Sabte Sefareş) yapılmamaktadır. Ticareti geliştirebilmek için uygun ödeme yöntemleri bulunmalıdır. İran'da hızlı tüketim maddelerinin ambalajlarının üzerine üretim esnasında üretici ve tüketici fiyatlarının yazılması mecburiyeti yeniden değerlendirilmelidir. Yaptırıma tabi olmayan, gıda, ilaç, medikal eşyalar ve ekipmanlar, bazı hijyen ürünleri üzerine ticaretimiz devam ediyor, daha da artırabiliriz."

İçinde ???????bulunulan çağın, dijitalleşme çağı ve bir dijital dönüşümden çok "Dijital Ekonomi" dönemi olduğuna dikkati çeken Olpak, iş birliklerinde dijital sektörlere yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

"Firmalarımızın karşılaştığı sorunların, çözülmesini bekliyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da Türkiye ve İran'ın derin tarihi ve kültürel bağlara sahip iki komşu ülke olduğunu söyledi. Liderler düzeyinde sağlanan anlayışın, iş dünyası için de önemli iş birliği fırsatları doğurduğunun altını çizen Kopuz, İkili iktisadi ve ticari ilişkilerin yaptırımlardan ve salgından olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Kopuz, 2022 ve 2023 yıllarında ikili ticaretin salgın öncesi seviyelere geldiğini anımsatarak, "Ancak, liderlerimizin belirlediği 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin çok uzağındayız. Bu hedefe ulaşmada, ülkelerimiz arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Anlaşma kapsamının genişletilmesi ve İran'ın anlaşma kapsamındaki 68 ürüne yönelik ticari kısıtlamaları kaldırmasını da bekliyoruz. Firmalarımız üretim yapıyor ve istihdam üretiyor. İran'da faaliyet gösteren firmalarımızın karşılaştığı sorunların çözülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile İran arasındaki Esendere, Kapıköy sınır kapılarının, TOBB tarafından modernize edildiğine değinen Kopuz, Gürbulak Sınır Kapısı modernizasyonun devam ettiğini aktardı. İki ülkenin, kara yolu taşımacılığı alanındaki uluslararası platformlarda ve projelerde ortak hareket ettiğini anlatan Kopuz, ulaştırma alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesinin, Türkiye ve İran'ın ticaretine önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

Kopuz, akaryakıt fiyat farkı uygulamasının kaldırılması başta olmak üzere iki ülke nakliyecisinin karşılaştığı sorunların giderilmesini beklediklerini dile getirdi. İran'ın, ülkenin enerji güvenliği açısından önemli olduğunun altını çizen Kopuz, özellikle kış aylarında bunun daha da önemli hale geldiğini vurguladı.