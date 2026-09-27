DEİK Başkanı Olpak, iş dünyasının ABD'deki temaslarını değerlendirdi:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 Amerikalı şirketi bir araya getirdiklerini belirterek, "Burada üst seviye yöneticilerden bahsediyoruz. Amerika'nın en büyük 100 şirketinin Türkiye ile iş yapan 30 tanesinden bahsediyoruz. Gerçekten çok olumlu bir tablo vardı." dedi.

Olpak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nı New York'ta düzenlediklerini anımsatarak, ABD ile ilişkilerin son yıllarda gayet güzel gittiğine ve etkinliğin hem katılımcı sayısı hem de katılımcı profili açısından geçen yıllardan bir adım daha önde olduğuna işaret etti.

New York Halk Kütüphanesi'nde düzenledikleri resepsiyona yaklaşık 450 kişinin katıldığını aktaran Olpak, "Onu da gelenekselleştirdik. Artık klasikleşmiş oldu. Son 3 yıldır orada gerçekleştiriyoruz. Ben orada bize destek veren kurumlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 Amerikalı şirketi bir araya getirdiklerini dile getirerek, "Burada üst seviye yöneticilerden bahsediyoruz. Amerika'nın en büyük 100 şirketinin Türkiye ile iş yapan 30 tanesinden bahsediyoruz. Gerçekten çok olumlu bir tablo vardı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği yedi toplantı düzenlediklerini kaydeden Olpak, Türkiye'de yatırımı olan ABD'li şirketlerin mevcut yatırımlarını sürdürmek ve ilave yatırım yapmak istediklerini anlattı.

Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarda güvenilir tedarik zincirleri, enerji yollarının yeniden şekillenmesi, değişen ticaret koridorları, Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki yeniden imar süreci ile savunma ve ileri teknoloji olmak üzere 5 başlığı öne çıkardığını belirterek, iş dünyasının da adımlarını bu çerçevede atması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin 2040 enerji vizyonu ortaya koyuldu ve HIT-30 Programı ilgi çeken başlıklardan birisi oldu

DEİK Başkanı Olpak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşen toplantılarda firmaları bir araya getirdiklerini ifade ederek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla seri toplantılar düzenlediklerini kaydetti.

Siber Güvenlik Başkanlığı ile yaptıkları güzel bir toplantının olduğunu da aktaran Olpak, "Bu etkinlik, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasının ardından ilk kez yurt dışındaki yatırımcılarla birlikte gerçekleştirildi. Ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Olpak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın çizmiş olduğu çerçevede enerji iletim hatları dahil olmak üzere Türkiye'nin 2040 enerji vizyonunun ortaya koyulduğunu anımsatarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının HIT-30 Programı'nın oldukça ilgi çeken başlıklardan birisi olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye ile ABD ticaretinde belli sektörlerde yoğunlaşarak gitmek daha doğru"

ABD Başkanı Donald Trump'ın birinci başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin konulduğunu anımsatan Nail Olpak, "O dönem toplam 20 milyar dolarlık ikili ticaret vardı. 2026 itibarıyla bakıldığında da 50 milyar doların üzerine geçeceğiz. Yüzde 150'nin üstünde bir artış gerçekleştirebilmişiz." dedi.

Olpak, Türkiye ile ABD ticaretinde belli sektörlerde yoğunlaşarak gitmenin daha doğru olduğunu belirterek, otomotiv ve yedek parçaları, mobilya, mücevherat, sağlık ve havacılığın önemli başlıklardan olduğunu söyledi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasının önemine işaret eden Olpak, "Türkiye büyükelçilik noktasında dünyada en fazla büyükelçiliğe sahip ülkelerden biri. Kolay uçabilmek için de uçak sayısı bunlardan önemli etkenlerden birisi. Ticareti artırdığımız zaman ülkeler arasındaki gerilimlerin de biraz daha azaldığını, sıcaklığın arttığını görüyoruz. Bence o tabloyu bu gözle değerlendirdiğimizde elbette güzel bir adım." açıklamasını yaptı.

ABD'li şirketlerin Türkiye'de 60 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor

Nail Olpak, ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının 60 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımlarının 14 milyar doların üzerine çıkmış olmasının ölçek açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Türk şirketlerini yatırıma teşvik ettiklerini kaydeden Olpak, "Uluslararasılaştırma dediğimiz kavram ancak böyle gerçekleşir, sadece mal ticaretiyle veya hizmet ticaretiyle bunu sağlayamazsınız. Biz ne kadar uluslararası yatırımın Türkiye'de olmasını arzuluyorsak, bizim yatırımcılarımızın da uluslararası alanda yatırımlarını artırması son derece doğal ve teşvik ettiğimiz bir unsur." diye konuştu.

Türk şirketlerinin cesaret, hız, kalite, fiyat noktasında bir sıkıntı içerisinde olmadığını, rekabetçi olabildiğini, ancak finansman imkanlarında bazı ülkelerle rekabet etmenin zor olduğunu anlatan Olpak, ABD Exim Bank'ın güçlü finansman olanaklarının Türk ve Amerikan şirketlerinin ortak projelerinde daha etkin kullanılabileceğini dile getirdi.

Olpak, ABD'nin özellikle Çin'le ticaret politikalarının Türkiye'nin ticaretine ve diğer ihracat pazarlarına etkisini analiz ettiklerini, hazırlanan çalışmanın sonuçlarını gelecek hafta düzenleyecekleri basın toplantısında paylaşacaklarını söyledi.