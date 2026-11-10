DEMİOSB başkanlığı Mehmet Sarı\'ya geçti, titanyum taahhüt süreci Çarşamba bitiyor

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DEMİOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, bugüne kadar başkan vekilliğini yürüten Mehmet Sarı'ya devretti. Devir teslim töreninde konuşan Kasapoğlu, DEMİOSB'nin önemli projelerinden biri olan titanyum yatırımının da bu bölgede hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (DEMİOSB) yönetim değişikliği gerçekleşti. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DEMİOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, mevcut Başkan Vekili Mehmet Sarı'ya devretti. Devir teslim törenine AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı.

Görevini devreden Selim Kasapoğlu, Mehmet Sarı'ya bugüne kadarki emekleri ve destekleri için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kasapoğlu, yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"DEMİOSB, Denizli sanayisi için çok kıymetli bir yatırım"

Törende konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Makine İhtisas OSB'nin uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve Denizli sanayisi açısından büyük önem taşıyan projelerden biri olduğunu belirtti. OSB'nin kuruluş sürecine değinen Kasapoğlu, "Denizli Makina İhtisas OSB, uzun yıllardır Denizli Sanayi Odası'nın gündeminde olan ve bugün de en önemli projelerimiz arasında yer alan çok kıymetli bir sanayi yatırımıdır. Müjdat Başkanımız döneminde kuruluş çalışmalarını başlattığımız bu OSB'nin ilk ihalesi bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Ardından hafriyat ve arazi çalışmaları başladı. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan çok sayıda kişi ve kurum bulunuyor. Özellikle Mehmet Başkanımızın ve Şahin Vekilimizin bu süreçteki emeklerini ve katkılarını ayrıca ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

DEMİOSB ile uzun yıllara dayanan bir çalışma geçmişi bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, kendi görev sürecine ilişkin bilgi verdi. Kasapoğlu, "Ben de Denizli Sanayi Odası Başkanlığı görevim dolayısıyla son dört yıldır bu OSB'nin yönetiminde, önce başkan yardımcısı, ardından yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptım. Aslında Müjdat Başkanımız döneminde de başkan yardımcılığı görevim sırasında bu OSB'den sorumlu olarak çalışmıştım. Dolayısıyla bu projeyle uzun yıllara dayanan bir gönül bağımız ve ciddi bir emek geçmişimiz var" ifadelerini kullandı.

"Zorlu ekonomik şartlara rağmen önemli mesafeler katettik"

Sanayinin zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini belirten Kasapoğlu, yeni bir organize sanayi bölgesini hayata geçirmenin ve yatırımcıları bölgeye çekmenin kolay olmadığını söyledi. Kasapoğlu, "İçinden geçtiğimiz dönem sanayimiz açısından oldukça zor bir dönem. Böylesine sıkıntılı bir ekonomik süreçte yeni bir organize sanayi bölgesini hayata geçirmek, yatırımcı bulmak ve sanayiciyi yeni yatırımlara yönlendirmek hiç kolay değil. Ancak bütün bu olumsuz şartlara rağmen önemli mesafeler katettik" dedi.

Mehmet Sarı'nın yeni görevinde de aynı azimle çalışacağına inandığını kaydeden Kasapoğlu, "Mehmet Başkanımızın bugüne kadar gösterdiği gayret ve heyecanı, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürdüreceğine inanıyorum. Yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendiğinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak Denizli Makina İhtisas OSB'yi Denizli sanayisine kazandıracağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

DEMİOSB'de titanyum yatırımı için hazırlıklar sürüyor

Konuşmasında Denizli sanayisi açısından önemli bir yatırım projesine de değinen Kasapoğlu, titanyum yatırımının DEMİOSB bünyesinde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Yatırım için sanayicilere ve iş insanlarına çağrıda bulunduklarını, bu çağrının olumlu karşılık bulduğunu belirten Kasapoğlu, "Bizim de bu süreçte üzerinde yoğun olarak çalıştığımız önemli bir yatırım projemiz var: Titanyum yatırımı. Bu konuda sanayicilerimize ve iş insanlarımıza bir yatırım çağrısında bulunduk. Şu ana kadar oldukça iyi bir geri dönüş aldık ve önemli miktarda sermaye taahhüdüne ulaştık. Çarşamba akşamı itibarıyla taahhüt toplama sürecini tamamlayacağız. Ardından Denizli için yeni bir sanayi yolculuğunun başlangıcını yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Titanyum yatırımının DEMİOSB içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Açıkçası bu önemli yatırımı Denizli Makina İhtisas OSB içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mehmet Başkanımızla da bu konuyu detaylı şekilde istişare ettik. Yatırımın yapılacağı alanla ilgili önemli ölçüde mutabakata vardık ve yer konusunda da gerekli hazırlıkları yaptık" dedi.

Önümüzdeki süreçte yatırımcılarla ve sanayicilerle bir araya gelerek sermaye taahhütlerinin toplanmaya başlanacağını belirten Kasapoğlu, yatırımın Denizli sanayisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Kasapoğlu, "Umuyorum ki hayata geçireceğimiz bu titanyum yatırımı, yalnızca Denizli sanayisi için değil, Denizli Makina İhtisas OSB'nin geleceği açısından da çok önemli bir değer oluşturacak. OSB'mize farklı bir güç ve vizyon kazandıracak" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda DEMİOSB'nin kuruluş ve gelişim sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kasapoğlu, Mehmet Sarı'ya yeni görevinde başarılar diledi.