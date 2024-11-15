Demir Yolu Ağı İhracatı Rahatlatacak - Son Dakika
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Ekonomi

Demir Yolu Ağı İhracatı Rahatlatacak

KTSO Başkanı Çapraz, demir yolunun geliştirilmesinin ihracat maliyetlerini düşüreceğini belirtti.

15.11.2024 17:48
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, ihracatta maliyetlerin azaltılması için demir yolu ağının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Şu andaki ihracatı konteynerlerle yapıyoruz. Filyos Limanı onun için çok önemli. Demir yolu ağını genişletirsek, ürünlerimizi demir yoluyla taşıyabilirsek maliyet olarak çok avantaj elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

Çapraz, kent merkezindeki bir otelde düzenlendiği basın toplantısında, 15 Ekim 2022'de göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) gözbebekleri olduğunu dile getiren Çapraz, üyeleri olan fabrikanın her zaman kar etmesini, yatırım yapmasını ve katma değerli ürün üretmesini beklediklerini ifade etti.

Çapraz, kentteki yaklaşık 15 haddehanenin çift vardiya çalıştığında 5-6 bin istihdam oluşturduğunu, yılda 1 milyon tonun üzerinde ihracat yaptıklarını aktararak, "Demir yolu ağını geliştirmezsek, vagon sayımızı artırmazsak, limana ulaşamazsak, burada lojistik merkez kuramazsak nasıl ihracat hedefine ulaşacağız." diye konuştu.

2025'in ikinci yarısından itibaren ekonomik rahatlamaya kavuşulacağını ümit ettiğini dile getiren Çapraz, "Demir-çelik sektörü her 3-4 yılda bir pik yapar. Sonra 3-4 yıl kötü gider ama sektör olarak bereketlidir. Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Karabük'teki demir-çelik kümeleşmesine baktığımız zaman, dünyada bu kadar ticari profilin üretilebildiği, en inceden en kalın ebada ticari profil grubunun üretilebildiği başka bir şehir yok." şeklinde konuştu.

Kentin en büyük handikabının limana uzaklığı olduğuna dikkat çeken Çapraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kadar zorluğa rağmen Karabük'ten ihracat yapıyoruz. Şu andaki ihracatı konteynerlerle yapıyoruz. Bu da Gebze- Dilovası bölgesinden. Yaklaşık olarak ton başına 30-32 dolar maliyeti var. Yani malzemenin buradan gönderilmesi, elle işlemesi, liman ücreti hepsi içinde. Bunu Filyos Limanı üzerinden yapabildiğimizi düşünürsek bu rakam 7 dolarlara düşüyor. Yani tonda 23-25 dolar rekabeti artırabilecek maliyet avantajından bahsediyoruz. Belki tamamen cebinize kar olarak girmez ama yurt dışında bir Çin'le rekabet edebilmeniz için size maliyet avantajı sağlar. Filyos Limanı onun için çok önemli. Demir yolu ağını genişletir, ürünlerimizi demir yoluyla taşıyabilirsek maliyette çok avantaj elde edeceğimize inanıyorum."

Toplantıya, KTSO Meclis Başkanı Adnan Çebi, KTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Demir Yolu Ağı İhracatı Rahatlatacak - Son Dakika

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