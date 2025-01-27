Demirci'de Sulama İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Demirci'de Sulama İhalesi Yapıldı

Demirci\'de Sulama İhalesi Yapıldı

Demirci Sayık Göleti sulama ihalesi ile 840 dönüm tarım arazisi suya kavuşacak.

27.01.2025 14:49
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci Sayık Göleti sulama ihalesinin yapıldığını ve çalışmalarının ardından 840 dönümün tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Demirci'de yapılacak Sayık Göleti sulama ihalesi yapıldı. Demirci'nin Sayık Mahallesi'nde bulunan 840 dönüm tarım arazisinin suya kavuşması ile bölgede tarımın canlanacağını belirten Baybatur, "Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale ile Sayık Mahallemizde bulunan tarım arazileri su ile buluşulacak ve tarıma yönelik çalışmalara önemli katkıları olacak. Bu çalışmaların ardından bölgede bulunan tarım arazilerine yıllık 400 bin metreküp su verilecek ve ekonomiye yıllık katkısı 4 Milyon lira olacak. 21 Ocak'ta yapılan ihalenin ardından kazanan firmaya yapılacak olan yer tesliminden sonra 1 yıl gibi kısa süre de çalışmalar tamamlanacak. Şuana kadar Sayık Göletimize 35 milyon lira yatırım yapıldı. Bu yatırımla bölgede tarım çalışmaları daha da hız kazanacak. Demircili çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Demirci'de Sulama İhalesi Yapıldı - Son Dakika

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