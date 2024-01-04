 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı: Memurlar Yoksulluk Sınırıyla Açlık Sınırı Arasında Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı: Memurlar Yoksulluk Sınırıyla Açlık Sınırı Arasında Yaşam Mücadelesi Veriyor

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, memurlara yapılan zam oranıyla ilgili açıklama yaparak, en düşük memur aylığının yoksulluk sınırının altında olduğunu ve memurların yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranlarına göre, memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Demircan, yetkili sendika temsilcilerini eleştirerek, memur zamlarının yetersiz olduğunu ve enflasyon farkının bir zam olmadığını söyledi.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı: Memurlar Yoksulluk Sınırıyla Açlık Sınırı Arasında Yaşam Mücadelesi Veriyor
04.01.2024 - 18:32,
Abone Ol

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, memurlara yapılan zam oranıyla ilgi açıklama yaparak, "Yoksulluk sınırının 45 bin lira olarak belirlendiği ülkemde, en düşük memur aylığının 33 bin lira olmasını biz kabul etmiyoruz. Memur yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarından sonra, memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan da, açıklanan memur zamlarını ve yetkili sendika temsilcilerini eleştirerek, "Bu açıklamalar üzerine kendimizi yetkili sendika başkanı, arkadaşları da yeni teşkilatlanan sendika başkanı zannediyoruz. Bu sıraladıklarının vebali senin omuzlarında hatırlatayım" şeklinde konuştu.

"Hiç kimse kendini kandırmasın"

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla, kabaca memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı ödemesinin ortaya çıktığını dile getiren Togan Demircan, "Ülkemizde birden fazla kurum enflasyon araştırması yapmakta, birinin yaptığı araştırma ile diğer birinin yaptığı araştırma arasında neredeyse 120 puan var. Daha doğrusu bir tutarsızlık var. TBMM bütçe görüşmelerinde, bakanlıkların bir önceki yıl bütçeleri ile 2024 yılı bütçe taleplerine bakıyorsunuz aradaki fark yine iki üç kat artırımlı; ama memur emekli zammına bakıyoruz yüzde 15. Hiç kimse kendi kendisini kandırmasın 'enflasyon farkı bir zam değildir' bunu yıllardır dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Kabul etmiyoruz"

Yoksulluk sınırının 45 bin TL olarak belirlendiği ülkede, en düşük memur aylığının 33 bin TL olmasını kabul etmediklerini vurgulayan Togan Demircan, "Memur yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında yaşam mücadelesi veriyor. Dün emekli şehri diye tanımlanan illerde bile konut kiraları 11 bin liradan başlıyor. Bir kilo peynir 300 TL, bir kilo kıyma 450 TL, bir çift ayakkabı 3-4 bin TL, bir pantolon bin 500 TL, faturalar almış başını gitmiş biz halen 33 bin TL'nin ne büyük para olduğunu konuşuyoruz" diye konuştu.

"Memuru enflasyona biz ezdirmedik"

Konfederasyon başkanlarını eleştiren Togan Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yetkili bir konfederasyon başkanı bir sosyal medya üzerinden cılız bir sesle sırça köşkünden 'kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalıdır' diye sesleniyor. Halen 1. dereceye 3600 ek gösterge, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi falan falan şeklinde sıralıyor. İsveç'in NATO üyeliği konusunda milletvekillerine balans ayarı niteliğinde yükselttiğin sesini, sıraladığın sorunların çözümü için neden yükseltmiyorsun? Bu açıklamalar üzerine kendimizi yetkili sendika başkanı, arkadaşları da yeni teşkilatlanan sendika başkanı zannediyoruz. Bu sıraladıklarının vebali senin omuzlarında hatırlatayım. Yetkili sendikanın başkanı sensin sen. Haklısınız, 7. dönem toplu sözleşmeyi biz Demokratik Sağlık-Sen olarak imzaladık, tarihi kazanımları biz elde ettik, memuru enflasyona biz ezdirmedik. Rabbim bizi affetsin." - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

açlık sınırı, Yoksulluk, Sendika, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı: Memurlar Yoksulluk Sınırıyla Açlık Sınırı Arasında Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika


19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03
Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu

Son Dakika
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'nda skandal görüntüler: Turistlerin attığı paraları topladılar
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 20:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı: Memurlar Yoksulluk Sınırıyla Açlık Sınırı Arasında Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement