Demre\'de Yat Yarışı Heyecanı

Setur Marinaları, "TAYK Setur Marinas St. Nicholas Demre Kupası Yat Yarışı" kapsamında 20 Temmuz'da Demre Marina'da uluslararası sporcuları ve deniz tutkunlarını bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları'nın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, 19-22 Temmuz tarihleri arasında Göcek-Demre-Göcek parkurunda iki etap olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğin 20 Temmuz'daki ayağına, marinalar zincirinin en yeni halkası olan Demre Marina ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, Kekova kıyılarının doğal güzellikleriyle çevrili alanda konumlanan Demre Marina'yı deneyimleme imkanı elde edecek.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye'de açık deniz yatçılığının gelişimini desteklemek, bu alandaki sporculara profesyonel yarış olanakları sunmak ve deniz sevgisini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenecek TAYK Setur Marinas St. Nicholas Demre Kupası Yat Yarışı ile hem denizcilik kültürünün gelişimine katkı sağlanması hem de Türkiye'nin denizcilik alanındaki cazibesinin artırılması hedefleniyor.

Demre Marina, Kekova kıyılarında hizmet veriyor

Doğayı merkeze alan tasarımı, modern altyapısı ve yüksek hizmet standartlarıyla öne çıkan Demre Marina, Setur Marinaları'nın son yatırımları arasında yer alıyor. Marina, 50 deniz ve 250 kara yat kapasitesiyle hizmet sunuyor.

Dijital çözümler, sürdürülebilirlik odaklı altyapı ve müşteri deneyimini önceleyen vizyonu doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Setur Marinaları, ev sahipliği yaptığı spor organizasyonlarıyla da deniz ve tekne tutkunlarına çeşitli deneyimler sunuyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde bir kara park alanı ve toplam 11 marinalık ağıyla faaliyet gösteren Setur Marinaları, Türkiye'de marinacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı ve denizciliğin desteklenmesinde etkin rol üstlenmeyi sürdürüyor. Şirket, büyüyen hizmet ağı ve projeleriyle sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.