DENİB Akademi, Stratejik Ekip Yönetimi ve Performans Kategorileri Eğitimi Düzenledi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından 'Stratejik Ekip Yönetimi ve Performans Kategorileri' eğitimi düzenlendi.
DENİB Akademi faaliyetleri çerçevesinde yer alan "Akademi Profesyonel" kapsamında düzenlenen "Stratejik Ekip Yönetimi ve Performans Kategorileri" eğitimi, eğitmen Kemal Albayrak tarafından Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında gerçekleştirildi.
Çalışan ekibin verimliliğine değinilen eğitim programında, iş süreçlerinin hızlı ve doğru işlemesinde en önemli etkenlerden birisinin stratejik ekip yönetimi ve performans kategorileri olduğu belirtildi. Yeni liderlik modellerinde ekibin yönetimi ve performans odaklılık konularında liderin stratejilerini çalışanlarına göre oluşturması eğitimin odak noktasını oluşturdu.
Bu kapsamda eğitimde; ekip yönetimine bütünsel bakış, 21.yüzyılında a liderlik ve liderin sorumluluk alanları, liderlikte güç kullanımı, performans odaklı bir takım geliştirme, güven oluşturma, uyum için çabalama, başarı için bağ kurma, sonuç elde etme, çalışan performansı ve performans kategorileri, performansı etkileyen faktörler, X modeli (Bağlılık X Katkı), farklı performans seviyelerini tanıma, liderlik ihtiyaç analizi ve yöneticilik stilini farklı ihtiyaçlara göre uyarlama, geri bildirimde ustalaşma, yapıcı geri bildirim modeli, geri bildirimin temel ilkeleri, geri bildirim için becerilerde ustalaşma gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. - DENİZLİ
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