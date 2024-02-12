DENİB Akademi, Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Toplantısı Düzenledi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uluslararası Ticarette Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri" bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.
DENİB Akademi faaliyetleri arasında yer alan "Akademi Girişimci" kapsamında "Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uluslararası Ticarette Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri" bilgilendirme toplantısı eğitmen Av. M. Emre Akkaş ve Süleyman Yasin Zorlu tarafından Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenlendi.
Uluslararası Ticaret Hukuku, farklı ülkelerde bulunan şirketlerin mal ve hizmet alım satımını ele alan hukuk dalı olması nedeniyle ihracatçılar için oldukça önem arz ediyor. Taşıma sözleşmelerinden ödeme araçlarına, kambiyo mevzuatından ticari sözleşmelere kadar ihracatçıları her alanda ilgilendiren hukuk dalının tüm ayrıntılarına "Akademi Girişimci" kapsamında yer verildi.
Bilgilendirme toplantısında; uluslararası ticaret hukukun temel kavramları, sözleşme ve tahkim süreçleri, örnekleri ve sözleşme hükümlerinin analizi, uluslararası ticari ve yatırım tahkiminin temel özellikleri ve uygulama örnekleri, uluslararası ticari ihtilaflarda arabuluculuk ve müzakere yöntemleri, yurtdışında dava ve icra takibi süreçleri gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.
DENİB Akademi bünyesinde hayata geçirilen Akademi Girişimci, Akademi Profesyonel, Akademi Junıor ve Akademi Master çerçevesinde gerçekleşecek olan eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ
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