DENİB Akademisi, AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

DENİB Akademisi, AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

DENİB Akademisi, AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, 'Akademi Girişimci' kapsamında 'AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. Toplantıda, sürdürülebilirlik konuları ve uluslararası standartlara dayalı raporlama üzerine önemli konular ele alındı.

16.05.2024 14:46
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DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akdemi "AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması" bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

DENİB Akademi faaliyetleri arasında yer alan "Akademi Girişimci" kapsamında "AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması Bilgilendirme Toplantısı" Prof. Dr. Hanifi Saraç ve Prof. Dr. İbrahim Sancak tarafından Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenlendi.

Karbon ayak izi, sürdürülebilirlik raporlaması, yeşil mutabakata uyum projesi devlet desteği, AB yeşil mutabakatı konu başlıkları gündemiyle gerçekleşen toplantıda, teknik anlamda sürdürülebilirliğin ne olduğu, sürdürülebilirlik değişimi ve dönüşümünün nasıl ölçüldüğü ve takip edildiği, uluslararası standartlara dayalı sürdürülebilirlik raporlaması, AB'nin sürdürülebilir büyümenin finansmanı için aksiyon planı, 2030 hedefi ve uyum paketi, Türkiye'de Kurumsal Raporlama Reformu: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), raporlamaya dair kritik yanılgılar ve gerçekler gibi birçok önemli konunun üzerinde duruldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, İhracat, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DENİB Akademisi, AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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