DENİB Başkanı Ağar\'ı Ziyaret Etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; Denizli ihracatının mevcut görünümü, küresel pazarlarda yaşanan gelişmelerin ihracatçıya yansımaları ile sektörlerin beklenti ve talepleri Bakan Yardımcısı Ağar'a kapsamlı bir şekilde arz edildi. İhracatçıların gündeminde öncelikli sırada yer alan kritik konular başta olmak üzere, dış ticaretin sürdürülebilirliği, rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılmasına yönelik değerlendirmeler ayrıntılı olarak paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkemize uygulanacak yüzde 12,5 oranındaki ilave verginin Denizli ihracatı ve sektörlerimiz üzerindeki muhtemel etkileri detaylı şekilde ele alındı. Düzenlemenin firmaların ABD pazarındaki rekabet gücü, rakip ülkelere uygulanan tarife oranları ve küresel ticaret dengeleri açısından doğurabileceği sonuçlar, Bakan Yardımcısına arz edilirken, ihracatçıların mevcut pazar paylarını koruyabilmeleri ve rekabet avantajlarını sürdürebilmeleri adına sürecin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, ihracat bedellerinin Türk lirasına dönüşümünde uygulanan yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteğinin 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmasının ihracatçılar açısından taşıdığı önem değerlendirildi. Finansmana erişimin zorlaştığı, üretim maliyetlerinin arttığı ve uluslararası pazarlarda rekabet koşullarının yoğunlaştığı mevcut dönemde söz konusu desteğin ihracatçılara önemli katkı sunduğu, uygulamanın devamlılığının ve öngörülebilirliğinin ihracatçılar açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.