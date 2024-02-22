DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi\'ni temsilen Meksika\'da temaslarda bulundu

Ekonomi

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni temsilen heyet başkanı olarak Meksika'da çeşitli temaslarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İTKİB organizasyonunda Meksika Ticaret Heyeti ihracatçı firmaların katılımlarıyla düzenlendi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik konuların ele alındığı programa, TİM'i temsilen Meksika heyet başkanı olarak DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Selim Yaymanoğlu katılım sağladı.

Meksika'da farklı kurum ve kuruluşların başkanları ile dış ticaret oyuncularının bulunduğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Memişoğlu, geniş katılımlı bir heyetle, bölgenin en önemli pazarlarından biri olan Meksika'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Meksika'nın IMF rakamlarına göre 2023 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduğunu ifade eden Heyet Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "2028 tahminlerinde bu sıranın daha da yükselmesi öngörülüyor. Benzer şekilde Türkiye de üst üste pozitif büyüme performansı gösteren ülkeler arasında. İki ülkede gelişen refah ortamının, yeni iş birlikleriyle karşılıklı bir kazanç zemini sunmasının önünde hiçbir engel yok. Türk ihracatçılar olarak, bu duygu ve düşüncelerle buradayız. Rakamlara baktığımızda, 2023 yılında Meksika ile dış ticaretimizin yaklaşık 2,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz. Elbette arzumuz, bu rakamlardan çok daha yukarısı. Ancak küresel ticaretin daraldığı bir yılda artış kaydetmek, yine de dikkate değer bir başarı. Geçtiğimiz yıl Meksika'ya 1 milyar 243 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatımız ise yine benzer bir seviyede gerçekleşti" dedi.

"Mesafeler ticarete engel değil"

Mesafelerin ticarete engel olmadığını belirten Heyet Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "ABD, Türkiye için bu durumun güzel bir örneği. Geçtiğimiz yıl ABD ile toplam dış ticaret hacmimiz 30 milyar doları aştı. Bu rakamda ihracat ve ithalat yarı yarıya. Buna benzer rakamların Meksika ile ticarette de mümkün olabileceğini düşünüyoruz. İhracat noktasında, pek çok sektörümüzde önemli fırsatlar var. İlaç ve kimyadan tekstile, plastikten, tarıma, toprak, cam, seramik gibi pek çok sektördeki fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 1.900 firmamız Meksika'ya ihracat yaptı. Uzak olarak nitelendirilen bir pazar için çok ciddi bir sayı. İhracatçı firma sayımızın önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz. Elbette karşılıklı ticaretin gelişmesi için serbest ticaret anlaşmaları büyük önem arz ediyor. Türkiye ve Meksika arasındaki STA müzakereleri uzun yıllardır devam ediyor. Ticaret Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde STA sürecinin hızlanması yönündeki beklentilerimizi iletiyoruz. Türkiye-Meksika serbest ticaret anlaşması çalışmalarının yakın dönemde hız kazanmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türk delegasyonu Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Meksika'da gerçekleştirilen görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortak hedeflere dair değerlendirmelerde bulundu. Heyet Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ'a misafirperverliği için teşekkürlerini iletti. Ayrıca CANACO CDMX (Meksiko Ulusal Ticaret, Hizmet ve Turizm Odası) Başkanı José de Jess Rodrguez Crdenas'ı makamında ziyaret edilerek ikili iş birliği fırsatları ve dış ticaret imkanları değerlendirildi. Öte yandan ülkelerin yaşadığı doğal afetler karşısında dayanışma konusu ele alındı. - DENİZLİ