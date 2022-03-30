DENİB, Marble İzmir'e 59 firmayla katıldı - Son Dakika

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Marble İzmir'e 59 firma ile katıldı. Fuarda alım heyeti programı da düzenleyen DENİB, sektörü daha detaylı incelediklerini 123 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memişoğlu, "2021'de ilk kez birinci sıraya yükseldik. Ülkemizin 1 milyar 250 milyon dolarlık işlenmiş taş ihracatının yüzde 20'sini Denizli'den yapıyoruz" diye konuştu.

Dünyanın en önemli 3 doğaltaş fuarı arasında olan Marble İzmir, 27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 30 Mart 2022 Çarşamba günü başladı. Denizli'nin 59 firmayla temsil edildiği ve DENİB'in alım heyeti etkinliği düzenledi. Fuarın açılış konuşmasında görüşlerini paylaşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Geçtiğimiz sene 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşen rekor il geneli ihracatımıza, doğal taş sektörü de yine rekor bir değerle katkı sağladı. 2021'de doğal taş sektörü ihracatımız yüzde 37,5 artarak 287 milyon dolar oldu. Doğal taş sektörü toplam ihracatımızdan yüzde 6,3 pay aldı. Öncelikle, sektörde faaliyet gösteren, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz, nice başarılı ve bereketli yıllar diliyoruz. Sektörü daha detaylı incelediğimizde 123 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Geride bıraktığımız yılda en çok doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk ülke yüzde 53 artış ve 132 milyon dolarlık ihracatla ABD olurken, ardından 36,6 milyon dolarla Fransa, 25,2 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 17,5 milyon dolarla Avustralya ve 9,4 milyon dolarla Romanya geldi. Ülke sayısının bu denli çeşitlilik göstermesi, sektörün gücünü de bir bakıma ortaya koyuyor" dedi.

"İşlenmiş taşlar olarak Denizli liderliğe yükseldi"

ABD pazarında Denizlili ihracatçılarının algısı çok iyi olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, "Önemle vurgulamak istediğimiz bir diğer nokta da işlenmiş taşlar olarak adlandırılan 6802 grubunda Denizli'nin liderliğe yükselmiş olması. Bu grupta uzun yıllardan bu yana ikinci veya üçüncü sırada yer alıyorduk, ancak 2021'de ilk kez birinci sıraya yükseldik. Ülkemizin 1 milyar 250 milyon dolarlık işlenmiş taş ihracatının yüzde 20'sini Denizli'den yapıyoruz. Geçtiğimiz sene 245 milyon dolar işlenmiş taş ihracatı gerçekleştirdik. Başka bir deyişle, toplam doğal taş ihracatımız olan 287 milyon doların yaklaşık yüzde 85'i daha katma değerli ürün olan işlenmiş taşlar grubundan. Özellikle ABD pazarında Denizlili ihracatçılarımızın algısı çok iyi durumdadır. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzün bu başarısının katlanarak artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Denizli'yi 59 firmamızla temsil ediyoruz"

Başkan Memişoğlu sözlerinin devamında Denizli'yi 59 firma ile temsil ettiklerini 36 farklı ülkeden ise 350'ye yakın alıcı ithalatçı, ihracatçı firmalarla görüştüklerini belirterek, "30 Mart 2022 tarihinde başlayan ve 02 Nisan 2022'ye kadar devam edecek olan fuarda Denizli'yi 59 firmamızla temsil ediyoruz. Öte yandan, Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve DENİB, EİB, İMMİB ve BAİB organizatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte uluslararası alıcıları fuara davet ettik. 36 farklı ülkeden 350'ye yakın alıcı ithalatçı, ihracatçı firmalarımızla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Fuarın ve alım heyeti etkinliğinin tüm katılımcılarımız için hayırlı olmasını diliyoruz, herkese başarılı bir fuar dönemi diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ