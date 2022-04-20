Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası - Son Dakika
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Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası

20.04.2022 18:46
Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası

Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Sema Kulavuz, Tekne Sigortası'nın kaza durumunda üçüncü şahıslara karşı doğabilecek hukuki sorumlulukları teminat altına almanın yanı sıra bir çok durumları da çevrelediğini söyledi.

Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Sema Kulavuz, Tekne Sigortası'nın kaza durumunda üçüncü şahıslara karşı doğabilecek hukuki sorumlulukları teminat altına almanın yanı sıra bir çok durumları da çevrelediğini söyledi.

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, yangın poliçeleri, kefalet sigortaları, sorumluluk poliçeleri, mühendislik sigortaları, nakliyat sigortaları, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır. Tekne Sigortası'nın sadece seyir halinde değil, marina ve çekek yerinde de güvencesinin devam ettiğini vurgulayan Kulavuz, "Tekneler, hem deniz hem de karada iken birçok fiziki risk altındadır. Bu risklerden bazıları batma, çarpma, çatışma, karaya oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar, yangın, yıldırım, infilak, deprem, volkanik patlama gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar, tekneye kilitli dıştan takma motorlar veya makine, ekipman ve teçhizatın çalınması, yatın veya servis botlarının çalınması, tekne ile birlikte alınıp atılan kalıcı donanım-ekipmanlar ve uçak-kara vasıtaları çarpması gibi durumlardır. Tekne Sigortası, teknenizi pek çok riske karşı korumasının yanı sıra, ek teminat ile güvence altına alır. Aynı zamanda Tekne Sigortası, kaza durumunda üçüncü şahıslara karşı doğabilecek hukuki sorumlulukları teminat altına almaktadır" dedi.

Tekne Sigortası'nın tanımından bahseden Kulavuz, "Tekne Sigortası, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır. Bu maddede yer alan "gemi veya diğer deniz ve göl araçları" terimi, yük ve yolcu gemilerini etkiler. Ancak sigortacı kabul ettiği takdirde, ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan "gemi veya diğer deniz ve göl araçları" terimi çerçivesunde sayılır" diye konuştu. - BURSA

Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası
Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası

YORUMLAR
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Sigorta, Marina, Yangın, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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