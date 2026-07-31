Deniz Turizmi Kanunu Yeniden Gözden Geçirilsin

Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Altunkaya, 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7590 sayılı Kanun'un, özellikle gemiadamı istihdamına yönelik idari para cezalarının küçük ve orta ölçekli deniz turizmi işletmeleri açısından ağır sonuçlar doğuracağını belirterek düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, kanunla birlikte gemilerin asgari donatım belgesinde belirtilen gemiadamı sayısı veya niteliğinde eksiklik bulunması halinde eksik her personel için 250 bin lira idari para cezası uygulanmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Düzenlemenin, tekne boyu, yolcu kapasitesi, faaliyet alanı, işletmenin ekonomik ölçeği ve ihlalin niteliği gibi kriterleri dikkate almadığını ifade etti.

Küçük ölçekli turizm tekneleri ile büyük ticaret gemilerinin aynı ceza uygulamasına tabi tutulmasının hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu belirten Altunkaya, iki veya üç personelle faaliyet gösteren turizm teknelerinde yaşanabilecek geçici personel eksikliklerinin işletmeleri ciddi mali yük altında bırakabileceğini kaydetti.

Denizde can ve seyir güvenliğinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Altunkaya, güvenliği sağlamaya yönelik yaptırımların da ölçülü ve orantılı olması gerektiğini belirtti. Hastalık, acil ayrılış veya belge işlemlerindeki gecikmeler gibi geçici nedenlerle oluşabilecek personel eksiklikleri ile kasıtlı ihlaller arasında ayrım yapılmadığına dikkat çekti.

Altunkaya, aynı kanunda bazı idari yaptırımların tekne boyuna göre kademelendirilmesine rağmen gemiadamı cezalarında bu ayrımın yapılmamasının orantısızlık oluşturduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, turizm işletme belgeli konaklama tesislerine sağlanan sigorta primi ve istihdam desteklerinin deniz turizmi işletmelerini kapsamadığına işaret edilerek, bir taraftan destek kapsamı dışında bırakılan sektörün diğer taraftan yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 kilometrelik kıyı şeridi, yat turizmi, marinaları ve tekne üretim kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Altunkaya, deniz turizminin ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağladığını, Muğla'nın ise üretim, ihracat ve turizm gelirleri bakımından sektörün en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kanunun turizm sezonunun en yoğun döneminde herhangi bir geçiş süreci tanınmadan yürürlüğe girmesinin hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Altunkaya, sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi için makul bir geçiş süresi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Başkan Tuna Altunkaya, 7590 sayılı Kanun'un deniz turizmini ilgilendiren hükümlerinin yeniden düzenlenmesini talep ederek, deniz turizmi araçlarının büyük ticaret gemilerinden ayrı değerlendirilmesi, gemiadamı cezalarının işletme ölçeği ve risk durumuna göre kademelendirilmesi, sabit 250 bin liralık ceza uygulamasının yeniden ele alınması, ilk ihlallerde eksikliklerin giderilmesine yönelik süre tanınması ve deniz turizmi işletmelerinin de istihdam desteklerinden yararlandırılması çağrısında bulundu.

Altunkaya, açıklamasının sonunda İMEAK Deniz Ticaret Odası, denizcilik federasyonları, kooperatifler, turizm birlikleri ve tüm denizcilik sivil toplum kuruluşlarını ortak hareket etmeye davet ederek, deniz turizmi sektörünün sürdürülebilirliği için düzenlemenin yeniden ele alınmasının önem taşıdığını vurguladı.