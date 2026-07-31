Deniz Turizmi Kanunu Yeniden Gözden Geçirilsin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Turizmi Kanunu Yeniden Gözden Geçirilsin

Deniz Turizmi Kanunu Yeniden Gözden Geçirilsin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuna Altunkaya, gemiadamı cezalarının deniz turizmine zarar vereceğini ve düzenlemenin değişmesini talep etti.

Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Altunkaya, 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7590 sayılı Kanun'un, özellikle gemiadamı istihdamına yönelik idari para cezalarının küçük ve orta ölçekli deniz turizmi işletmeleri açısından ağır sonuçlar doğuracağını belirterek düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, kanunla birlikte gemilerin asgari donatım belgesinde belirtilen gemiadamı sayısı veya niteliğinde eksiklik bulunması halinde eksik her personel için 250 bin lira idari para cezası uygulanmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Düzenlemenin, tekne boyu, yolcu kapasitesi, faaliyet alanı, işletmenin ekonomik ölçeği ve ihlalin niteliği gibi kriterleri dikkate almadığını ifade etti.

Küçük ölçekli turizm tekneleri ile büyük ticaret gemilerinin aynı ceza uygulamasına tabi tutulmasının hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu belirten Altunkaya, iki veya üç personelle faaliyet gösteren turizm teknelerinde yaşanabilecek geçici personel eksikliklerinin işletmeleri ciddi mali yük altında bırakabileceğini kaydetti.

Denizde can ve seyir güvenliğinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Altunkaya, güvenliği sağlamaya yönelik yaptırımların da ölçülü ve orantılı olması gerektiğini belirtti. Hastalık, acil ayrılış veya belge işlemlerindeki gecikmeler gibi geçici nedenlerle oluşabilecek personel eksiklikleri ile kasıtlı ihlaller arasında ayrım yapılmadığına dikkat çekti.

Altunkaya, aynı kanunda bazı idari yaptırımların tekne boyuna göre kademelendirilmesine rağmen gemiadamı cezalarında bu ayrımın yapılmamasının orantısızlık oluşturduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, turizm işletme belgeli konaklama tesislerine sağlanan sigorta primi ve istihdam desteklerinin deniz turizmi işletmelerini kapsamadığına işaret edilerek, bir taraftan destek kapsamı dışında bırakılan sektörün diğer taraftan yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 kilometrelik kıyı şeridi, yat turizmi, marinaları ve tekne üretim kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Altunkaya, deniz turizminin ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağladığını, Muğla'nın ise üretim, ihracat ve turizm gelirleri bakımından sektörün en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kanunun turizm sezonunun en yoğun döneminde herhangi bir geçiş süreci tanınmadan yürürlüğe girmesinin hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Altunkaya, sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi için makul bir geçiş süresi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Başkan Tuna Altunkaya, 7590 sayılı Kanun'un deniz turizmini ilgilendiren hükümlerinin yeniden düzenlenmesini talep ederek, deniz turizmi araçlarının büyük ticaret gemilerinden ayrı değerlendirilmesi, gemiadamı cezalarının işletme ölçeği ve risk durumuna göre kademelendirilmesi, sabit 250 bin liralık ceza uygulamasının yeniden ele alınması, ilk ihlallerde eksikliklerin giderilmesine yönelik süre tanınması ve deniz turizmi işletmelerinin de istihdam desteklerinden yararlandırılması çağrısında bulundu.

Altunkaya, açıklamasının sonunda İMEAK Deniz Ticaret Odası, denizcilik federasyonları, kooperatifler, turizm birlikleri ve tüm denizcilik sivil toplum kuruluşlarını ortak hareket etmeye davet ederek, deniz turizmi sektörünün sürdürülebilirliği için düzenlemenin yeniden ele alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deniz Turizmi Kanunu Yeniden Gözden Geçirilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 16:55:20. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz Turizmi Kanunu Yeniden Gözden Geçirilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.