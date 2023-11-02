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Futbolda dolandırıcılık davası derinleşiyor! Denizbank, eski futbolculara karşı dava açtı - Son Dakika

Futbolda dolandırıcılık davası derinleşiyor! Denizbank, eski futbolculara karşı dava açtı

Son Güncelleme: 02.11.2023 09:45

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından, aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma geçen hafta tamamlandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından karşı hamle yapan Denizbank; Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından, aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma geçen hafta tamamlandı. Soruşturmanın ardından Denizbank, Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve Banka İtibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede, bankacı Seçil Erzan'a 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla 216 yıl, 3'ü tutuklu 6 kişiye ise 65'er yıla kadar hapis cezaları istenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Banka ve dokuz Yönetim Kurulu Üyesi hakkında 19 Ekim'de takipsizlik kararı vermişti.

SAADET ZİNCİRİ OLUŞTURDUKLARI SÖYLENİYOR

Karardan sonra Denizbank, Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve Banka İtibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulundu. Suç duyurularında söz konusu kişilerin, tefecilik suçlarında dahi rastlanması zor, ABD Dolarına yıllık basit yüzde iki binlere varan oranda fahiş faiz beklentisiyle bir saadet zinciri oluşturdukları belirtildi.

Kaynak: İHA

Selçuk İnan, Mert Çetin, Emre Çolak, Denizbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Futbolda dolandırıcılık davası derinleşiyor! Denizbank, eski futbolculara karşı dava açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolda dolandırıcılık davası derinleşiyor! Denizbank, eski futbolculara karşı dava açtı - Son Dakika
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