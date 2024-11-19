DenizBank'tan Dolandırıcılık Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

DenizBank'tan Dolandırıcılık Açıklaması

DenizBank, 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığıyla ilgili açıklama yaptı; dava sürecini aktardı.

19.11.2024 23:46
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DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayıyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, eski bir şube müdürlerinin karıştığı ve halen devam etmekte olan dava çerçevesinde hem müştekiler hem Banka tarafından yapılan çeşitli suç duyuruları bulunduğu belirtildi.

"Bu başvuruların bir kısmı sonuçlanmış (dava açılmış ya da reddedilmiştir) bir kısmı ise devam etmektedir. Ancak bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan savcılık soruşturması ile ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Seçil Erzan hakkında dava açılmasından 1,5 yıl sonra 14.10.2024 tarihinde başlatıldığı anlaşılan bir soruşturmanın sonucuyla ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi resmi bir bilgi olmaksızın, dosyanın gizliliği ilkesi ihlal edilerek basın organlarına servis edilmesi suretiyle Anayasa koruması altındaki ceza hukukunun en temel prensibi olan 'masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı'nın ayaklar altına alınmasını Yüce Türk milleti ve kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bu açık hukuka aykırılık karşısında yetkilileri göreve çağırırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DenizBank'tan Dolandırıcılık Açıklaması - Son Dakika

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