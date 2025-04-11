DenizBank\'tan KOBİ\'lere 25 Milyon Euro Destek

DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan, KOSGEB ve KGF iş birliğiyle yürütülen Dijital Dönüşüm Finansman Programı kapsamında, Türkiye'deki imalatçı KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini desteklemek üzere 25 Milyon euro tutarında kredi temin etti.

DenizBank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle yürütülen Dijital Dönüşüm Finansman Programı (DTFF) kapsamında, Türkiye'deki imalatçı KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini desteklemek üzere 25 Milyon euro tutarında kredi temin etti.

Programa katılmak üzere KOSGEB'e başvuruda bulunan KOBİ'ler, teknik komitenin değerlendirmesinin ardından dijital yatırımlarını destekleyecek finansman ihtiyaçları için DenizBank'tan 20 Milyon TL'ye kadar kredi alabilecek.

DenizBank KOBİ, Tarım ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman konuyla ilgili açıklamasında, "KOBİ'ler, gerek üretimdeki payları gerekse milli gelire katkıları bakımından, ülke ekonominin gelişmesi ve rekabet avantajı oluşturabilmesi için son derece önemli. DenizBank olarak, KOBİ'lerin finansmana erişimini ilk günden bu yana önceliklendirmiş bir kurumuz. Aynı zamanda dijitalleşme konusunda, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerindeki muadillerinin gerisinde kalmamalarını, hatta onların önüne geçmelerini hedefliyoruz. Üretim alt yapılarını, teknoloji kapasitelerini geliştirebilmek, yurt dışı pazarlara açılmak üzere güçlerini artırmak hedefiyle de odağımızı imalatçı KOBİ'lerde yoğunlaştırıyoruz. EBRD'dan sağladığımız kredi ile, KOSGEB ve KGF iş birliğinde, imalatçı KOBİ'lerimizin faaliyetlerini dijitalleştirerek verimliliklerini artırmalarını, maliyetlerini düşürmelerini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da konuyla ilgili değerlendirmesinde, "DTFF Programı ile Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital yatırımlarını gerçekleştirmeleri için finansmana erişimlerini destekliyor ve bu yatırımların, rekabet güçlerini artırarak küresel pazarlara erişimlerini kolaylaştıracağına inanıyoruz. KOSGEB ve DenizBank ile KOBİ'ler için dijital dönüşümü destekleyecek bu iş birliğine imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL