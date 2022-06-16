Denizden döviz çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Merkezi Muğla'da bulunan Kılıç Deniz'e bağlı KLC Dış Ticaret 262 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, 2021 yılında da Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olarak ödüle layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ile 2021 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Kılıç Deniz'e bağlı Dış Ticaret firması KLC bu yıl da sektöründe şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Törende, İhracat Şampiyonluğu ödülünü KLC Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden teslim aldı. - MUĞLA