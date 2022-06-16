Denizden döviz çıktı - Son Dakika
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Denizden döviz çıktı

16.06.2022 14:40
Denizden döviz çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Merkezi Muğla'da bulunan Kılıç Deniz'e bağlı KLC Dış Ticaret 262 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, 2021 yılında da Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olarak ödüle layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ile 2021 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Kılıç Deniz'e bağlı Dış Ticaret firması KLC bu yıl da sektöründe şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Törende, İhracat Şampiyonluğu ödülünü KLC Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden teslim aldı. - MUĞLA

Denizden döviz çıktı
Denizden döviz çıktı
Denizden döviz çıktı

YORUMLAR
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, AA'nın sorularını yanıtladı: (3) Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, AA'nın sorularını yanıtladı: (3) Uzay havacılık savunma UR-GE üyeleri ihracat için Paris'te Uzay havacılık savunma UR-GE üyeleri ihracat için Paris'te
Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Muğla, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizden döviz çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizden döviz çıktı - Son Dakika
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