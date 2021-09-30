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Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi - Son Dakika

Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi

30.09.2021 21:50

Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi Denizlerin paşası lüfer Marmara'da tahtını geri aldı.

Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi

TEKİRDAĞ - Denizlerin paşası lüfer Marmara'da tahtını geri aldı. Marmara'da lüfer bolluğu yaşanırken fiyatlar 70 liradan 50'ye düştü.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla bir zamanlar müsilaj ile kaplanan Marmara Denizinde hareketlilik başladı. Marmara Denizine açılan balıkçılar ilk başlarda palamuda rast gelse de son zamanlarda Marmara'da lüfer bolluğu yaşanıyor. Denizin paşası olarak bilinen ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan lüferin artması tezgahlara da yansıdı. Av yasağının kalkmasıyla Tekirdağ'da tezgahlardaki yerini 70 lira ile almaya başlayan lüfer şu günlerde 50 liraya kadar düştü.

"Denizin kralı derler"

Balıkçı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, "Çok şükür birkaç gündür lüfer bollandı. Balıkçımız birazcık para kazanmaya başladı. Şu havanın esmeye başlamasıyla tekrar azalmaya başladı. Fiyatlar tabi ki düştü. Lüfer tane satıldığı için, biraz pahalı balık olduğu için o yüzden paşası derler, altın dişi derler, denizin kralı derler, denizin canavarı derler. Lüferin yerini hiçbir balık tutamaz. Lüfer, çinekop bunlar bambaşka" dedi.

Tanesi 70 liradan 50 liraya indi

Balık satışı işletmesinde çalışan Tamer Aydın ise yaptığı açıklamada, "Lüfer balıklarının fiyatları ufak ufak düşmeye başlıyor. Balık ilk çıktığında lüfer çok nadir bulunuyordu. Şuan palamut azaldı, lüferde yavaş yavaş biraz bolluk oluyor. İnşallah biraz ileriye doğru lüfer daha da çoğalırsa fiyatı da biraz daha aşağılara düşecek. Lüfer az iken fiyatı 70 liradan satılıyordu. Şuna 50 liraya düştü. İnşallah biraz daha bollaşırsa inşallah 30-40 liraya lüfer yiyeceğiz. Palamut azaldı, azalınca da fiyatı da arttı. Palamut azalında, lüfer çoğalmaya başladı. Paşa balığı derler. Lüfer denilince akla o geliyor. Zamanında adını öyle koymuşlar" diye konuştu.

Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi
Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi
Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi
Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi

Türk Lirası, Tekirdağ, Marmara, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Denizin paşası 'Lüfer' tahtını geri aldı: Tanesi 70 TL'den 50 TL'ye indi - Son Dakika
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