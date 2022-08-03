Denizlililerden halk gününe yoğun ilgi - Son Dakika
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Denizlililerden halk gününe yoğun ilgi

03.08.2022 15:23
Denizlililerden halk gününe yoğun ilgi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın her ayın ilk çarşamba günü gerçekleştirdiği ve vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinlediği halk günü buluşmasına Denizlililer yoğun ilgi gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın her ayın ilk çarşamba günü gerçekleştirdiği ve vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinlediği halk günü buluşmasına Denizlililer yoğun ilgi gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Ağustos 2015'de başlattığı, pandemi dolayısıyla ise ara verdiği halk günü buluşmalarının ikincisi yapıldı. Başkan Osman Zolan, normalleşme süreciyle birlikte her ayın ilk çarşamba günü düzenlediği Halk Günü buluşmalarında bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi. Randevusuz bir şekilde vatandaşları dinleyen Başkan Osman Zolan, yoğun katılımın olduğu ağustos ayı buluşmasında da Denizlililerin istek, sorun ve önerilerini dinledi. Halk Günü buluşmalarının amacına uygun şekilde kaldığı yerden devam ettiğini ifade eden Başkan Zolan, "Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamaktır. Vatandaşlarımız burada randevu almaksızın dertlerini ve taleplerini bize iletme imkanı buluyor. Böyle bir projenin Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak öncülüğünü yapmaktan ve vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde ara verilmişti

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Denizli'de ilk kez Ağustos 2015'te başlattığı, salgın sürecinde ise ara verdiği uygulama Temmuz 2022'de yeniden başlatılmıştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her ayın ilk çarşamba günü vatandaşlarla Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminde bir araya geliyor. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Osman Zolan, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizlililerden halk gününe yoğun ilgi - Son Dakika

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