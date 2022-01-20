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Denizli'de 2021 yılında 304 projeye 1 milyar 578 milyon TL aktarıldı - Son Dakika

Denizli'de 2021 yılında 304 projeye 1 milyar 578 milyon TL aktarıldı

20.01.2022 09:25
Denizli'de 2021 yılında 304 projeye 1 milyar 578 milyon TL aktarıldı

Denizli İl Koordinasyon Kurulu, 2021 yılı dördüncü dönem toplantısı Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu, 2021 yılı dördüncü dönem toplantısı Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakamlar ve İlçe Belediye Başkanları ile yatırımcı Kuruluşların Bölgeyle İl Müdürleri katıldı. Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada; "İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı dördüncü dönem toplantısının, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu toplantımızda 2021 yılı yatırımlarının yılsonu itibari ile gerçekleşmeleri ile ilgili yatırım izleme raporlarını incelediğimizde; ilimizin toplam proje sayısı 304, toplam proje tutarı 6 milyar 944 milyon, toplam yıl ödeneği 1 milyar 578 milyon, yılı harcama tutarı 1 milyar 206 milyon, nakdi gerçekleşme yüzde 76.39, fiziki gerçekleşme yüzde 52.43 olarak gerçekleşti. İlimizde üzerinde çalışılan 304 projeden 79 proje tamamlanmış, 154 proje devam etmekte, 20 proje ihale aşamasında, 50 projeye ise çeşitli sebeplerden dolayı başlanılmamış olup, 1 proje ise tasfiye edilmiştir" dedi.

2021 yılı ödeneği ve harcamaları açıklandı

Sektörler itibariyle 2021 yılı ödeneği ve harcaması en fazla olan 3 sektör ve harcama miktarlarına da değinen Vali Yardımcısı Balcıoğlu, "Ayrılan 1 milyar 578 milyon TL ödeneğin 1 milyar 206 milyon TL'si harcanmıştır. En fazla yatırım payı 649 milyon 337 bin TL ödenekle içme suyu, kanalizasyon, konut, kaldırım düzenlemesi ve benzeri faaliyetlere ayrılmış olup, ayrılan ödeneğin 450 milyon 976 bin TL'si harcanmıştır. Ulaştırma haberleşme sektörüne ayrılan 271 milyon 630 bin TL ödeneğin 256 milyon 90 bin TL'si ve tarım sektörüne ayrılan 172 milyon 644 bin TL ödeneğin 135 milyon 20 bin TL'si harcanmıştır. 2022 yatırım programı 15 Ocak 2022 tarihli resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Yatırımcı Kurumlarımıza 2022 yılındaki çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu konuşmasının ardından ilgili Kurumların Bölge ve İl Müdürleri sunumlarını gerçekleştirerek, yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdiler. - DENİZLİ

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Nazım Balcıoğlu, Türk Lirası, Yatırım, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de 2021 yılında 304 projeye 1 milyar 578 milyon TL aktarıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Denizli'de 2021 yılında 304 projeye 1 milyar 578 milyon TL aktarıldı - Son Dakika
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