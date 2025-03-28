Denizli\'de Ahi Baba Sanayi Sitesi\'nin Anahtar Teslim Töreni Gerçekleştirildi

DENİZLİ(İHA) – Denizli Madeni İşler ve Demirciler Odası Başkanı Halit Tavşan tarafından, Ahi Baba ve Ahi Evran Toplu Sanayi Sitesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde 62 işyeri bulunan sanayi sitesinin anahtar teslim töreni gerçekleşti. Başkan Tavşan, Honaz ilçesindeki yeni projenin müjdesini de verdi.

Denizli Madeni İşler ve Demirciler Odası Başkanı Halit Tavşan tarafından, Ahi Baba ve Ahi Evran Toplu Sanayi Sitesi'nin düzenlediği iftar yemeğine Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeğinde yapımı tamamlanan Ahi Baba Sanayi Sitesi anahtar dağıtım töreni gerçekleştirildi. Ahi Baba Sanayi Sitesi, 25 bin metrekare alanda 62 işyeri ve 24 farklı sektöre hizmet verecek. Törende açıklamalarda bulunan Halit Tavşan, "Ahi Baba Sanayi Sitesi'nin anahtar dağıtım törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, yeni projenin haberini de vermek isterim. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi sınırlarında Ahi Evren Toplu Sanayi Sitesi için anlaşmalar tamamlanmak üzere. Burada 120 iş yeri yapımı için, sizlere daha iyi hizmet vermek için kolları sıvadık. Bize verdiğiniz destek ve güven ile çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Sektörümüzün en büyük eksikliğini bu projeler ile tamamlamaya gayretle devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sanayi sitesi esnaflarına anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. - DENİZLİ