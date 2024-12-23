Denizli'de Araç Sayısı 538 Bin 870 - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Araç Sayısı 538 Bin 870

Denizli\'de Araç Sayısı 538 Bin 870

Denizli'de 2024 verilerine göre toplam motorlu kara taşıtı sayısı 538 bin 870 olarak açıklandı.

23.12.2024 16:29
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Denizli'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 538 bin 870 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2024 araştırma sonuçlarını açıklandı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,9'unu motosiklet, yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,9'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı. İllere göre dağılımda ise Denizli'de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 62 bin 612 kişi olurken, Denizli'de bulunan toplam araç sayısı da 538 bin 870 olarak açıklandı.

Denizli'de şu anda toplam araç sayısı 538 bin 870 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 244 bin 341, minibüs 7 bin 652, otobüs 4 bin 1, kamyonet 78 bin 471, kamyon 13 bin 501, motosiklet 125 bin 575, özel amaçlı bin 511 ve traktör sayısı da 63 bin 818 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Denizli'de araç başına düşen kişi sayısı 1,97 kişi, otomobil başına ise 4,34 kişi olarak belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Araç Sayısı 538 Bin 870 - Son Dakika

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