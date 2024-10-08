Denizli'de Büyükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Büyükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması Başladı

Denizli\'de Büyükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesindeki büyükbaş hayvanlarda görülen mastit hastalığına karşı 600 hayvanın ilk doz aşı uygulamasını başlattı. Besiciler uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.

08.10.2024 13:34  Güncelleme: 13:36
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun söz verdiği üreticilerin kalkınmasına destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesi Gökçeören Mahallesinde büyükbaş hayvanlarda görülen mastit hastalığına karşı hayata geçirdiği aşılama projesinde 600 büyükbaş hayvanın ilk doz aşı uygulamasına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvanlarda görülen mastit hastalığına karşı başlattığı aşılama projesinde Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde yer alan 600 büyükbaş hayvanın ilk doz aşı uygulamasına başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvanlarda görülen mastit hastalığına karşı hayata geçirdiği "Mastit Hastalığı Enfeksiyonuna Karşı Koruma Amaçlı İnaktif Aşılama Projesi" kapsamında Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde toplam 600 büyükbaş hayvanın ilk doz aşılarına başladı. Görevli ziraat mühendisleri ve veterinerlerin yerinde gerçekleştirdiği aşılama uygulamasından besiciler büyük bir memnuniyet duyarken, ikinci doz aşının 2 hafta sonra gerçekleştirileceği ifade edildi.

Besiciler memnun

Besici Raşit Bütün yapılan aşı uygulamasından çok memnun kaldıklarını ifade ederek, bu desteğin verilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. Besici Süleyman Meydan, yapılan aşının çok iyi bir destek olduğunu ve aşının yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti. Besici Fatıma Hilal Eser ise, hayvanların sağlığı açısından yapılan çalışmayı güzel bulduğunu belirterek, kendilerine bu desteği sunan Denizli Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürlerini iletti.

"Besicilerimizin her zaman yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'nin dört bir tarafında üreticilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gayret ettiklerini, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti. Başkan Çavuşoğlu, "Üreticimizin derdine derman olmak için çalışıyoruz. 600 büyükbaş hayvanın ilk doz aşıları yapıldı. Üretime katkımız olsun, insanlarımız mutlu olsun istiyoruz. Üreticimize destek olmaya devam edeceğiz. Besicilerimizin her zaman yanındayız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Büyükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması Başladı - Son Dakika

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