Denizli'de Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda Projesi Tamamlandı

Denizli\'de Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda Projesi Tamamlandı

Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda' projesinin eğitim faaliyeti tamamlandı. Proje kapsamında 15 ürünün başvuru sahibi kurumlarından temsilcilerin katıldığı eğitim faaliyeti, Denizli Valiliği'nde gerçekleştirildi. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda, birçok ürün uluslararası coğrafi işaret tescili alacak ve Denizli'nin tanınırlığı ile ekonomisi artacak.

26.04.2024 14:54
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DENİZLİ(İHA) – Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklediği, "Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda" projesinin eğitim faaliyeti tamamlandı.

Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklediği Denizli'de Coğrafi İşaret tescili almış veya başvuru aşamasındaki 15 ürünün başvuru sahibi kurumlarından temsilcilerin katıldığı eğitim faaliyeti, 15 Nisan-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Denizli Valiliği'nde gerçekleştirildi. Tüm ilgili kuruluşlar bu proje sonunda kendi başvurularını yapabilecek yeterliliğe ulaşırken ilgili çalışanları da söz konusu alanda yeterli donanıma ve niteliğe ulaşmış olacak. Böylece Denizli'de bu alanda yetkinlik kazanan kurumların çalışanları bir araya gelerek ortak çalışma yürütebilecekler.

Birçok ürün uluslararası coğrafi işaret tescili alacak

Faaliyete katılanlara ilk etapta "Coğrafi İşaret Uluslararası Tescil Sistemleri ve Başvuru Formları" hazırlama eğitimi verildi. Projenin danışmanlık hizmeti aşamasında ise önümüzdeki ay, "Uygulamalı AB Coğrafi İşaret Tescil Dosyası Örneği Oluşturma" danışmanlığı verilecek. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda, Denizli'ye ait birçok ürün uluslararası coğrafi işaret tescili alacak. Uluslararası alanda tescillenen ürünler, Denizli'nin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak olup alanında tanınırlığı sağlanırken turizm gelirinin de artacağı ön görülüyor.

Uluslararası görünürlük artacak

Eğitim ve danışmanlık faaliyeti bitiminde Babadağ Kekik Balı, Buldan Bezi, Buldan Kestanesi, Denizli Kekiği, Denizli Leblebisi, Denizli Traverteni, Denizli Çalkarası Üzümü, Honaz Kirazı, Tavas Baklavası, Çameli Elmalı Bezi, Kale Biberi, Çameli Fasulyesi, Çameli Kilimi, İsabey Çekirdeksiz Üzümü ve Acıpayam Kavunu için ilgili kurumlar AB Coğrafi İşaret Tescili başvurularını tamamlayacaklar. Uluslararası tescilleri tamamlanan ürünler alanında Denizli'nin tanınırlığını ve ekonomisini artırmakla kalmayıp ülkeye uluslararası görünürlüğünü de önemli ölçüde arttıracaktır. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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