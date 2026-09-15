Denizli'de DEMİOSB toplantısında yatırımcıya kolaylık sağlayan kararlar alındı - Son Dakika
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Denizli'de DEMİOSB toplantısında yatırımcıya kolaylık sağlayan kararlar alındı

Denizli\'de DEMİOSB toplantısında yatırımcıya kolaylık sağlayan kararlar alındı
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Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda altyapı, üstyapı ve inşaat çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda arsa tahsis belgesi şartları, mimari ve çevre standartları ile ruhsat ve iskan hizmet bedelleri karara bağlandı.

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda, bölgedeki altyapı, üstyapı ve inşaat çalışmaları değerlendirilirken yatırımcıların süreçlerini kolaylaştıracak önemli kararlar alındı.

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DEMİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında DEMİOSB Şantiye Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Denizli'nin sanayi altyapısını güçlendirmek ve katma değerli üretim kapasitesini artırmak amacıyla DEMİOSB bünyesinde sürdürülen altyapı, üstyapı ve inşaat çalışmalarının son durumu ele alındı. Yatırımcıların bölgedeki süreçlerini kolaylaştırmak ve DEMİOSB'nin planlı gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; ön tahsis sözleşmesi imzalanan firmalara verilecek arsa tahsis belgesi şartları, sanayi yapılarında uygulanacak mimari ve çevre standartları ile ruhsat ve iskan işlemlerine ilişkin hizmet bedelleri karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Denetim Kurulu Raporu değerlendirilerek bölgenin çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger, DEMİOSB'nin sektörel uzmanlaşma ve planlı sanayileşme açısından Denizli ekonomisine büyük güç katacağını belirterek; kentin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini artıracak tüm yatırımların kararlılıkla desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yavuz Selim Köşger, Denizli, Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de DEMİOSB toplantısında yatırımcıya kolaylık sağlayan kararlar alındı - Son Dakika

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