Denizli'de Hamilelik ve Evlilik Okulu eğitim vermeye devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Ailemi Seviyorum Projesi" çerçevesinde hayata geçirdiği Hamilelik Okulu ve Evlilik Okulu, normalleşme süreci ile birlikte eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından 2016 yılında "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlatılan ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu ile 2012 yılında hayata geçirilen Evlilik Okulu, iki yıllık pandemi sürecinin ardından eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı nesillerin yetişmesi anlamında büyük önem verdiği Hamilelik Okulu ve Evlilik Okulu eğitimleri Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde yapılıyor. Mutlu aile yapısının sağlam temeller üzerinde kurulmasını amaçlayan ve bugüne kadar binlerce mezun veren Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu'nun açılış derslerine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Burdurlu, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı.

"Aile birliği ve mutlu evlilikler için eğitimlerimiz devam ediyor"

Pandemi nedeniyle uzun bir süre ara verilen eğitimlerin normalleşme süreci ile yeniden başladığını kaydeden Otaklı, aile birliğinin korunması ve mutlu evliliklerin oluşması adına Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak eğitimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Mutlu evliliklerin kurulması için hayata geçirilen Evlilik Okulu eğitimlerinin öneminden bahseden Otaklı, Hamilelik Okulu'nda ise anne adaylarına hamileliğin başlangıcından, sonlanmasına kadar geçen süreç ile ilgili tıbbi bilgiler verildiğini kaydetti. - DENİZLİ