Denizli\'de İşçilerin Maaşları Gecikti, Taşeron Firma Özür Diledi

Denizli'de maaş ödemelerinin geciktiği iddiasıyla eylem yapan işçilerin alacakları, taahhüt edilen süreden 1 gün daha erken sürede ödendi. Yaşananların firmayla ilgisinin olmadığını açıklayan taşeron şirket yetkilileri, yönetimden özür dileyerek kendileriyle ilgili olan sorunu çözümü kavuşturdu.

Denizli'nin Merkezefendi bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'nde, cam üretimi yapan bir fabrikada çalışan bir grup işçi, maaş ödemelerinin geciktiği iddiasıyla eylem yapmıştı. Firma sahipleriyle görüşen çalışanlara, sorunun fabrika ile ilgi olmadığı ve muhataplarının taşeron firma olduğu bildirilmişti.

Sınırlı sayıda işçinin neden olduğu karmaşanın ardından, taşeron firma yetkileri, fabrika yöneticilerinden özür diledi. Taşeron firmanın, Fabrika sahiplerinin kendilerinden istedikleri şartları yerine getirmeyi kabul etmesinin ardından, işçilere bugün yapılacağı duyurulan ödemeler dün nakit olarak elden yapıldı.

"Grev yaptı denilen ekip, bizim ekibimiz değil"

Denizli kamuoyuna maaş ödemelerinin geciktiği gerekçesi ile fabrika önünde yapılan eylem ile gündeme gelen Sözkesen Cam Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ferit Sözkesen, olaya açıklık getirdi. "Grev yaptı denilen ekip bizim ekibimiz değil" diyen Sözkesen, "Grev yapan ekip taşeron firmanın ekibidir. 'Yıllardır çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz' deyimi tamamen yanlıştır. Burada maaşlarını alamadıklarını iddia eden kişilerin birkaç günlük veya en çok olanın bizden 15 gün ücret alacağı var. SKG'dan her yıl denetime giriyoruz, sorunumuz yok. Rutin denetimde 2 denetimi başarı ile geçtik. Sigortasız eleman varsa o bizi değil, taşeron firmayı bağlar. Sanayicinin imkanlar çerçevesinde çalışanlarına daha fazla maaş vermek istiyor. Biz kimseyi mağdur etmek ve mağdur edilmek istemiyoruz" dedi. - DENİZLİ