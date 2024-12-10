Denizli\'de Kadın Üreticilere Süt Hijyeni Eğitimi

Ekonomi

Denizli'de bilgili üreticiler yetiştirmek ve daha kaliteli süt üreterek pazar payının artırılması amacıyla hayata geçirilen "Kadının Eli, Doğanın Harikası" projesi kapsamında 5 ilçe faaliyet gösteren 314 kadın üreticilere süt hijyeni eğitimi verildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından süt hijyenini en iyi öğrenen kadın yetiştiriciler ödüllendirildi.

Denizli'de daha bilgili üreticiler yetiştirmek, daha kaliteli süt üretmek ve dolayısıyla pazar payının artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığının desteğiyle "Kadının Eli, Doğanın Harikası" projesi hayata geçirildi. Projeye kapsamında 5 ilçede İl ve İlçe Müdürlüğü personellerince 314 kadın üreticisine süt hijyeni eğitimi verildi. Eğitimin sonundan yapılan yarışma ile 14 mahalledeki 14 yetiştirici, il finali yarışmalarına katılmaya hak kazandı. 14 kadın yetiştiriciyle yapılan final yarışmasında, soruların soruları doğru cevaplayarak ilk 3'e girmeye hak kazanan yetiştiriciler ödüllendirildi.

Projenin tamamlanmasının Acıpayam ilçesinde düzenlenen ödül törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, TMO Başmüdürü Yücel Türkanoğlu, Et ve Süt Kurumu Kombine Müdürü Alper Durmuş, kooperatif ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tarım personeli ve kadın çiftçiler katıldı.

Projeye dahil olan kadın yetiştiricilere teşekkür eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Ege bölgesi olarak en fazla süt toplama merkezi ilimizde bulunmaktadır. Bu nedenle ilimiz hem kendi bölgesinde, hem de diğer illere çiğ süt tedariki sağlayan önemli bir konumda yer almaktadır. Bu kapsamda, ilimizde uygulanacak olan hayvancılık projelerinin daha verimli hale gelebilmesi amacıyla, ekonomik ve iş verimliliği yönünden uygulanabilir hayvancılık tesislerinin kurulabilmesi, var olan hayvancılık işletmelerinin daha karlı hale gelmesi ve ekonomik gelirlerinin artması için, hayvancılık yetiştiriciliğinde en önemli unsur olan kadın üreticilerimizin gerek yetiştiricilik gerekse süt üretimi konusunda eğitimi bizim en önemli önceliğimizdir. Kırsal kesimde ailelerin çoğu aile işletmesi şeklinde çiftçilik ve hayvancılık yapmaktadır. Özellikle de kadınlarımız bir taraftan ailelerinin günlük işlerini yapmakta, çocuklarını yetiştirmeye çalışmakta, diğer taraftan tarla ve bahçe işlerinde çalışarak üretime katkı sağlamaktadırlar. İlimizde süt sağım işi kırsal alanda hayatın tüm yükünü çeken kadınlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu vesileyle bu etkinliğe katılan ve süt hayvancılığında tüm emekleriyle katkıda bulunan kadın yetiştiricilerimize, üreticilerimize sağladıkları özverili katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Devlet imkanlarıyla tarım ve hayvancılık alanında kadınlara verilen desteklerden ve kadına yapılan pozitif ayrımcılığa değinen Vali Ömer Faruk Coşkun ise konuşmasında; "Üretim hacmi olarak tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önde gelen illerindeniz. Bugün eğitimi verilen süt üretimi ile de Ege bölgesinde öne çıkan illerdeniz. Tüketicilere güvenli gıdanın ulaştırılması anlamında biliyorsunuz süt en temel besin maddelerinden birisi, bu tür eğitimlerin önemi çok fazladır. Öncelikle sizlere bu eğitime katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizlerin emeği ile çalışkanlığı ile biz ilimizde üretimi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından Kadının Eli, Doğanın Harikası projesi kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren kadın yetiştiricilere ödülleri protokol üyeleri tarafından teslim edildi. - DENİZLİ