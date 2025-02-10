Denizli'de Kamulaştırma Kararı

Ekonomi

Denizli'de kurulacak Sandalcık Regülatörü ve HES üretim tesisi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'de kurulacak Sandalcık Regülatörü ve HES üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.