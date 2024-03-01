Denizli\'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi Açıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO) ve Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi" hazırlandı.
Avrupa Birliği'nin Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (FoW) kapsamında, Denizli Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, salondaki gençlere hitaben yaptığı açılış konuşmasında Ticaret Odası olarak sektörlerin, işletmelerin ve çalışanlarının daha da gelişmesi, katma değeri yüksek ve nitelikli hale gelmesi için her türlü desteği sağladıklarına dikkat çekti. DTO olarak nitelikli insanlar yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz projemiz, bunlardan sadece bir tanesi. Göreve geldiğimiz günden bugüne bu şehre 10 milyon euroluk Avrupa Birliği'nden destekli hibe projeleri kazandırdık. Hem gençlerimize nitelikli bir ortam sağlamak ve onları daha nitelikli hale getirmek hem de iş dünyamıza donanımlı, her anlamda yeterliliği olan gençler yetiştirerek, sektörlerimize katkı sağlamak istedik. Bunda bu salonda bulunan kurum ve kuruluşların da büyük katkısı var. Onlar her zaman bizimleydi; paydaşımız oldular ve destek sağladılar. Onun için il müdürlerimiz başta olmak üzere her birinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
AB ve bakanlık destekli proje, Temmuzda sona erecek
AB fonlarından 266 bin Euroluk kaynak sağlanan "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi" kapsamında, 20'si kadın 150 işveren ve çalışana 480 saat Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) eğitimi verilecek. 40 çalışan da 60 saatlik teknik eğitim alacak. 19 Şubat'ta başlayan eğitim, 17 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Eğitim boyunca katılımcılara, uzman isimler tarafından "Management Information System (MIS)"ın teknik ve yönetsel temelleri, veri kaynakları yönetimi, veri madenciliği kavramları, veri analitiği, bilgi depolama ve veri yönetimi, internet uygulamaları geliştirme, programlama, gelişmiş ofis uygulamaları, ICT Yönetişimi, karar analizi, karar destek sistemi, çok değişkenli istatistiksel yöntemler, finansal ekonometri, internette E-ticaret ve pazarlama, E-iş modelleri, sosyal bilimlere yönelik SPSS, ileri Excel" konularında kurslar verilecek. - DENİZLİ
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