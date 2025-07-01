Denizli\'de \'Sanayi Yönetişim Masası\' Protokolü İmzalandı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ortak akıl ve şehrin sorunlarının ortak bir dille ifade edilmesi noktasında önem taşıyan 'Sanayi Yönetişim Masası' iş birliği protokolüne imza attı.

Denizli Sanayi Odası Yönetimi tarafından sanayicilerimizin sorunlarının daha efektif şekilde çözüme kavuşturulması için talep edilen 'Sanayi Yönetişim Masası' protokolünün imza töreni, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Protokol İmza Törenine; DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcıları Osman Uğurlu ve Mehmet Serter, Yönetim Kurulu Üyeleri Orçun Alptekin, Mehmet Sarı, Caner Çınar, Ali Fuat Özel ve Levent Çaputçu ile DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Cansun Özdülger katıldı.

"Sanayi bu şehrin dinamosu"

Protokol imza töreninde konuşan Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bugün burada, Denizli sanayisi için büyük önem taşıyan ortak gündemimiz için bir aradayız. Başkanımızdan bu çalışmanın sözünü seçim döneminde almıştık. Denizli, köklü bir sanayi kenti kimliğine sahip. Son dönemde ekonomimizde yaşanan sıkıntılara, üretimin ve istihdamın zorlaşmasına rağmen, sanayicimizin geleceğe olan inancını ve umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini biliyorum. Yeni OSB projelerimizle, üretim ve yatırım hedeflerimizle bu şehrin girişimci ruhunu ve üretim aşkını canlı tutuyoruz. Denizli'miz, Organize Sanayi Bölgeleri'nin ötesine taşan, genişleyen bir sanayi yapısına sahip. Sanayicimizin taleplerini duymak, sorunlarını iletmek ve çözmek ve gelişimine katkıda bulunmak bizim öncelikli görevimiz. Bu protokol sayesinde, bilgi akışını daha sağlıklı bir zemine oturtarak, sanayicilerimizin öneri ve şikayetlerini daha etkin bir şekilde çözüme ulaştıracağız" dedi.

"Her türlü olumsuzluğa rağmen üretmeye devam ediyoruz"

Denizli'de sanayinin artık OSB'lerin dışına yayıldığını belirten Kasapoğlu "Sayın Başkan bu şehirde en büyük OSB Başkanı sizsiniz. Çünkü OSB dışında üretim yapan sanayicinin taleplerine doğrudan siz karşılık veriyorsunuz. Sanayicilerimizin yaşadığı sorunları daha etkili iletmek ve çözüm üretmek için bu yapının büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyorum. Bu Masa sayesinde sahadaki sorunlar daha hızlı şekilde belediyeye ulaşacak. Böylece çözüm süreçleri hızlanacak, koordinasyon artacak. Ekonomik zorluklara rağmen Denizli sanayicisi üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatla ayakta kalmaya çalışıyor. Sanayi bu şehrin dinamosu. Yeni OSB projeleriyle üretim alanlarımızı büyütmek istiyoruz. Bu süreçte belediyemizle yürüttüğümüz iş birliği çok kıymetli. Bundan sonra da aynı anlayışla el birliğiyle çalışacağız. Bu iş birliğinin kentimize, sanayimize ve geleceğimize katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Denizli sanayisine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sanayicinin sorunları ve çözüm yolları bu masada konuşulacak

Protokol kapsamında süreçlerin hızlandırılmasına açık bir diyalog mekanizmasıyla katkı sağlanacak, talep ve çözüm önerileri iletilecek. Ulusal ve uluslararası düzlemde ortak projelere ve yeni finansman kaynakları oluşturmaya dair irtibat kanalları güçlendirilecek. Sektörel ihtiyaçların görüşüleceği yuvarlak masa toplantıları planlanacak. İşgücünün becerilerini geliştirmek amacıyla, personel ihtiyacı olan sektörler ve bu sektörlerin yaygın eğitim talepleri tespit edilecek. Çevresel sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve geri dönüşümü konusunda sektörel bazlı gündemler ele alınacak. İklim değişikliğine uyum-azaltım ve enerji konularında sektörlerde yer alan problemlerin tespit edilip, çözüm önerileri geliştirilecek. Turizm konusunda şehrin potansiyelini yükseltebilecek alanlarda ortak projeler üretilecek ve girişimlerde bulunulacak. Danışma Kurulu'nun öncülüğünde yangın, deprem, sel, kuraklık vd. afetlere hazırlık bakımından ortak projeler yürütülecek. Kent kültürünü ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını destekleyen ortak faaliyetler hayata geçirilecek ve projelendirilecek. - DENİZLİ