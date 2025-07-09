Denizli\'de Süt Sığırı İşletme Ziyareti

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye'de hayvancılık sektörünün önemli illerinden biri olan Denizli'de hastalıktan ari büyükbaş süt sığırı işletmesinde incelemelerde bulundu.

Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde bulunan hastalıktan ari büyükbaş süt sığırı işletmesine yapılan ziyarete, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürümüz Şakir Çınar katıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun Denizlili üreticilerimizin, hayvan yetiştiriciliği ve süt sığırcılığında çok çalışkan olduğuna dikkat çekerek; "İlimizde hastalık ari büyükbaş süt sığırı işletmesi olarak 95 adet işletme bulunmaktadır. Bu sayıyı daha da yukarı çekmek istiyoruz. Devlet olarak her alanda desteklerimiz olduğu gibi hayvancılık noktasında işletmelerimize destek veriyoruz. Bugün ziyaretini gerçekleştirdiğimiz Mehmet Ali Yılmaz'a ait bu işletmemizde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Ziraat Bankası desteklemesi ile yapılmıştır. Dolayısıyla her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ise yaptığı açıklamada "Denizli İli genelinde 19 bin 142 hayvancılık işletmesinde 265 bin 949 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2024 yılında ilimizde üretilen toplam inek sütü miktarı 511 bin 877 ton olup bu kapsamda 242 milyon 127 bin 444 TL çiğ süt destekleme ödemesi yapılmıştır. Hastalıktan Ari Büyükbaş Süt Sığırı İşletmeleri hem hayvancılık sektörünün gelişmesi hem de halk sağlığının korunması açısından Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir. Bu tür işletmelerin yaygınlaşması, sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım ekonomisinin olmazsa olmazıdır. Hayvan Sağlığının Korunması, Gıda Güvenliği ve Kaliteli Süt Üretimi, İhracat Potansiyelinin Artırılması, Verimlilik ve Ekonomik Kazanç, Devlet Desteği-Teşviklerden Yararlanma, Kayıtlı ve Denetlenebilir Üretim Sistemi için Hastalıktan Ari Büyükbaş Süt sığırı İşletmeciliğini oldukça önemsiyoruz" dedi.

Ardından Valimiz sayın Ömer Faruk COŞKUN ve beraberindeki heyet işletme de inceleme yaparak işletme sahibi Mehmet Ali Yılmaz'dan işletme hakkında bilgi aldı. - DENİZLİ