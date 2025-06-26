Denizli'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

Denizli\'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam
26.06.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Denizli Ulaşım Koordinasyon Merkezi, belediye otobüsü, minibüs ve taksi ücretlerinde artış yaptı. Yeni tarifeler 1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak. Sivil otobüs ücreti 22,5 TL, öğrenci bileti ise 13,50 TL oldu.

Denizli'de toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Denizli Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı kararla belediye otobüsü, minibüs ve abonman kart ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi ulaşım tarifelerinde yeni düzenlemeye gitti. Otobüs, minibüs, taksi ve servis ücretlerinde artışa gidilirken, yeni ücretlerin 1 Temmuz 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayacağı açıklandı. Kararda açıklanan enflasyon oranlarının dikkate alındığı belirtildi.

Belediye otobüslerinde sivil ücret 22,5 TL oldu

UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda, geçtiğimiz yıl Kasım ayında zamlanan belediye otobüsü ücretlerine yeniden artış geldi. Daha önce 17 TL olan sivil biniş ücreti, yeni düzenlemeyle 22,5 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci tarifesinde de artış yapıldı. Yapılan zamla 10 TL olan öğrenci bileti, 13,50 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, sivil ve öğrenci abonman kart ücretlerine de zam yapıldı. 80 biniş hakkı sunan sivil abonman kartı bin TL, öğrenci abonmanı ise 600 TL olarak belirlendi.

Minibüs ve taksi ücretleri de arttı

Kasım 2024'ten bu yana tarifesi sabit kalan minibüs ücretlerine de zam geldi. Yeni düzenlemeye göre, sivil yolcu ücreti 25 TL, öğrenci ücreti ise 20 TL olarak güncellendi. Yeni düzenlemeye göre taksimetre açılış ücreti 22,5 TL'den 45 TL'ye çıkarılırken, kilometre başına ücret 36 TL olarak sabitlendi. Kent içinde 2,5 kilometreye kadar olan en kısa mesafeler için uygulanan indi-bindi ücreti ise 90 TL'den 135 TL'ye yükseltildi.

Denizli şehir içi ulaşımda uygulanan yeni fiyatlar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika

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